美首季GDP成长低于预期

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（法新社华盛顿30日电） 最新公布的资料显示，在消费者支出降温下，美国第1季国内生产毛额（GDP）成长反弹幅度低于预期，此时中东战争造成的影响开始浮现，推升同月通膨率大幅攀升。

根据美国商务部今天公布的初步资料，美国今年1月至3月的上季GDP初值折合年率成长2%，低于市场预估值2.2%，但高于去年第4季的0.5%增幅。

商务部表示，政府支出与投资成长带动GDP成长之际，有一部分遭消费支出放缓所抵销。

商务部于另一项报告中表示，美伊战争推升能源价格劲扬，使联邦准备理事会（Fed）青睐的通膨指标核心个人消费支出物价指数（PCE）在3月急升。

美国3月PCE年增3.5%，符合市场预期，但升幅远高于2月的2.8%。

剔除波动较大的食品和能源价格后，3月核心PCE月增0.3%，年增率达3.2%，创下2023年11月以来最高水准。

美国和以色列于2月28日对伊朗发动空袭，引发德黑兰报复和实际上封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），全球能源成本自此大幅攀升。

美国汽车协会（AAA）资料显示，美国加油站平均汽油价格每加仑（约合3.785公升）已达到4.30美元（约新台币136元）。这可能在美国11月期中选举登场前，加重家庭生活开销负担。