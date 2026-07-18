美驻义大使超级游艇抵达威尼斯 数百人集结抗议川普政策

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（法新社罗马17日电） 美国驻义大利大使、德州亿万富豪费尔蒂塔（Tilman Fertitta）所拥有的超级游艇今天抵达义大利威尼斯（Venice），引来数百人抗议，示威民众还与警方爆发短暂冲突。

当地媒体画面显示，数百名抗议者高喊反对美国中东政策的口号，并试图接近由蒙面警察戒护的游艇。

费尔蒂塔目前正乘坐全长117公尺的「木板道号」（Boardwalk）游艇巡游义大利半岛，展开纪念美国独立250周年的「自由250海岸外交之旅」（Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour）。

义大利「绿党和左翼联盟」（AVS）等反对党议员批评，这趟巡航活动让纳税人负担庞大费用，每到一处都必须出动海军、海岸防卫队及警力维安。

包括莫里翁社会中心（Morion social centre）的示威活动主办单位表示，他们将费尔蒂塔视为川普政策的代表；川普的政策正助长冲突、支持以色列在加萨的军事行动，并加剧全球经济不稳定及物价上涨。

抗议团体表示，继美国亿万富豪贝佐斯（Jeff Bezos）去年6月在威尼斯举行奢华婚礼后，大使这次造访对当地民众又形同一次「打耳光」，因为当地有些人仍为维持生计而苦苦挣扎。