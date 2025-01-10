美驻日大使卸任前批中国 强调美国偕盟邦保护民主

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（法新社东京10日电） 即将卸任的美国驻日本大使易曼纽（Rahm Emanuel）今天发表临别谈话批评北京当局，他说中国、北韩和伊朗是「专制者轴心」的一部分，美国及其盟邦则为保护民主的「细蓝线」。

易曼纽驻日本的将近3年时间，一直对中国的经济和地缘政治战略发表尖锐批评。

民主党籍的易曼纽告诉媒体记者：「世界正在缩小、整合、发展，而美国必须对此做出回应。」

他说道：「美国就是那条细蓝线（thin blue line），位于专制（认为强权即公理）与规则、法律、原则和价值之间。」

现年65岁的易曼纽形容俄罗斯、中国、伊朗及北韩是「专制者轴心」，更说后3者都采取措施支持莫斯科当局在乌克兰发动的战争。

虽然中国自称在俄乌战争中保持中立，但仍与俄国维持紧密的政治及经济盟友关系。

易曼纽表示：「印太地区对中国来说是主场、对美国而言则是客场，跟我们的盟国合作，我们就能有公平竞争局面。」

他指出，促进美日两国防务关系、与韩国共享近期北韩发射飞弹的情报等举措，都显示出「我们在这个地区的吓阻力有效性增强了」。

易曼纽提到：「中国整体战略的一环，就是孤立该地区的某个国家，动用他们全部的力量和实力来孤立这个国家，限制其主权与独立性。」

然而，他强调，随着美国及其盟邦展现出「团结的力量…那么被孤立的一方就会是中国」。