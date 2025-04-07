美麻疹疫情蔓延 德州证实儿童病殁第2例

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国西南部爆发麻疹疫情，当局今天证实第2名儿童病殁。此一高度传染性疾病持续散播，全国病例数已攀升至超过600例。

大学医学中心（UMC）系统副总裁戴维斯（Aaron Davis）告诉法新社：「我们深感悲痛通报，一名近日诊断感染麻疹的学龄儿童已经过世。」UMC是德克萨斯州一个医学中心。

他说，该名儿童有住院接受治疗，并说孩童「没有接种麻疹疫苗、没有已知的潜在健康状况」。

在美国设法因应多年以来最严重麻疹疫情爆发的同时，总统川普政府卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）抱持的疫苗怀疑论调早已令卫生专家引以为忧。

美国新闻网站Axios报导，在得知第2名孩童病殁消息后，小罗勃甘乃迪已计划安排紧急走访德州。德州上个月通报这波疫情首起死亡病例，死者也是一名孩童。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）另将上个月新墨西哥州一例成人死亡案例归类为麻疹相关死亡。

CDC指出，截至4月3日，21个州一共通报607起麻疹确诊病例，从阿拉斯加州到佛罗里达州和纽约��都有，其中97%病患没有接种麻疹疫苗。约196例未满5岁、240例介于5至19岁间、159例为20岁及以上，另有少数病例年龄不详。

戴维斯在有关德州这起最新儿童死亡病例的电子邮件中表示：「这起不幸事件凸显出疫苗接种的重要性。」