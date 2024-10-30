美：少量部队已部署俄罗斯库斯克地区

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（法新社华盛顿29日电） 美国国防部今天表示，「少量」北韩部队已部署在毗邻乌克兰边境的俄罗斯库斯克（Kursk）地区，美方担心这些北韩官兵恐被派去对抗基辅军队。

这是美国首次证实库斯克地区有北韩部队部署，自8月以来，乌军一直在该地区展开地面攻势，并控制了数百平方公里的俄罗斯领土。

五角大厦发言人赖德（Patrick Ryder）谈到北韩军队时说：「有迹象表明，确实已有少量北韩军队部署在库斯克州，另有数千人快要或即将抵达。」

赖德表示，「我们担心他们的确有意派遣这些部队对抗乌军，或至少在库斯克地区支持对乌克兰的作战行动」，并称具体如何运用这些部队还有待观察。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）昨天表示，北韩军队已部署库斯克地区，而美国迄今仅对北韩军队可能部署在当地表示担忧。

华府表示，俄罗斯境内目前共有约1万名北韩军人。

专家表示，北韩可能希望获得从监视卫星到潜舰等军事技术，以及莫斯科可能提供的安全保证，作为提供这些部队的回报。

随乌克兰冲突发展，俄罗斯和北韩强化了政治军事联盟。平壤因发展核武计画，而莫斯科则因对基辅发动战争而双双遭受国际制裁。（译者：刘文瑜/核稿：张茗喧）