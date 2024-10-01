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美：支持以色列沿黎巴嫩边境拆除攻击基础设施

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（法新社华盛顿30日电） 以色列对什叶派基本教义民兵组织真主党发动「针对性地面攻击」后，美国国防部长奥斯汀今天与以国防长葛朗特通话，支持他们沿着黎巴嫩边境「拆除攻击基础设施」。

针对真主党（Hezbollah）背后有伊朗撑腰，奥斯汀（Lloyd Austin）也向德黑兰当局喊话，警告若是伊朗为此直接攻击以色列，必将面临「严重后果」。

奥斯汀在与葛朗特（Yoav Gallant）通话后，在社群媒体X贴文指出，「我们同意有必要沿着边界拆除攻击基础设施，确保黎巴嫩真主党无法对以国北部社区发动类似（2023年）10月7日的攻击事件」。

葛朗特稍早警告，即使以国已于9月27日的空袭行动击毙了真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah），重挫这支民兵组织，但以军在黎巴嫩的行动还没结束。

奥斯汀重申，美国国防部与白宫立场一致，认定「有必要透过外交解决方案」，确保「边界两侧」平民安全无虞。

他说：「我已重申伊朗若是选择对以色列直接发动军事攻击行动，将面临严重后果。」

「面对伊朗和其支持的恐怖组织各项威胁，美国已准备好捍卫美方人员、伙伴和盟友，也决心阻止任何一方利用紧张局势或扩大冲突。」

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