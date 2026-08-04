美25州控川普新关税违法 称逾越总统职权

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国25个州今天向法院提起诉讼，挑战总统川普政府大规模关税措施，主张总统在对数十个国家加徵新关税时逾越法定权限。这些州几乎全由民主党执政。

这些州要求美国国际贸易法庭（US Court of International Trade）法官下令停止执行并裁定相关措施违法，并命令联邦政府退还已徵收的税款。

各州在诉状中指出：「美国贸易代表署（USTR）以国际供应链中的强迫劳动问题为由祭出全球性关税，但这两者之间并不存在合理的对应关系。」

美国贸易代表署7月23日公告，依据「1974年贸易法」（Trade Act of 1974）第301条款（Section 301）实施新关税措施，对包括欧洲联盟（EU）在内等60个贸易伙伴的进口商品加徵10%至12.5%关税，理由是这些国家被控对禁止强迫劳动的法规执行不力。。

川普重返白宫后，大幅改变全球贸易格局，对美国盟友与竞争对手祭出一连串关税，部分税率甚至高得惊人。

川普主张，美国贸易伙伴长期占这个全球最大经济体便宜，因此希望藉由关税作为谈判筹码，以促成新的贸易协议。

即使在美国最高法院遭遇重大挫败，川普仍将关税作为外交政策核心工具。

白宫对此表示，这些关税是针对他国不公平贸易行为所采取适当且合法的回应。

白宫发言人德赛（Kush Desai）在声明中说，「此举乃是依法行使权限，以消除对美国商业造成负担的不合理行为、政策及做法」，同时强调，「自总统第一任期以来，第301条关税一直是禁得起法律检验的工具，迄今依然如此」。