美4月通膨攀升至3年来高峰 范斯改口坦承「不理想」

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（法新社华盛顿13日电） 美国副总统范斯（JD Vance）今天罕见地偏离川普政府一贯的乐观语调，坦承4月消费者通膨「不理想」。

美国4月消费者通膨年增率达到3.8%，为3年以来新高，主要受到能源价格上涨推升，而这与川普对伊朗发动战争有关。

此外，美国政府今天公布生产者物价通膨年增率达6%，为2022年12月以来最高。分析人士警告，燃料价格高涨已开始对其他产品产生连带影响。

范斯在白宫对记者表示：「是的，上月通膨数据并不理想。」

他说：「我们知道，为了实现美国人民应得的荣景，我们还有很多工作要做。」

范斯表示，川普对这项问题「高度关注」。就在前一天，川普还坚称高通膨仅是「短期现象」。

当记者提问美国人民的财务状况是否促使川普欲与伊朗达成和平协议时，川普强硬回应：「完全没有。当我谈论伊朗时，唯一重要的是，他们不能拥有核武…我不会去考虑美国人的财务状况，我不考虑任何人。」

当被问及川普这些言论时，范斯否认川普曾说过这些话，并坚称这是对川普发言的「曲解」。

随着美国11月期中选举竞选活动全面展开，民主党领袖抓住川普的言论，指责这位共和党人对生活成本飙升的问题漠不关心。（编译：徐睿承）