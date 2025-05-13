美4月CPI年增率2.3% 创2021年2月来最低

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（法新社华盛顿13日电） 美国劳工部今天报告，4月消费者物价指数（CPI）年增率为2.3%，和3月CPI的2.4%相比不仅有所降温，也低于经济学家预期的2.4%，成为2021年2月以来最低CPI数据。

4月CPI数据涵盖美国宣布对大部分国家加徵新关税的时期，其中包括对中国祭出高昂关税，这些举措震撼金融市场，并引发对物价上涨的担忧。

不过美国总统川普（Donald Trump）已撤销或暂停部分关税，有助缓和投资人紧张情绪。

美国劳工部透过声明指出，尽管存在前述忧虑，美国4月CPI年增率放缓至2.3%，稍低于3月数据2.4%。

这是2021年2月以来所记录到的最低年增率，且略低于道琼新闻社（Dow Jones Newswires）和「华尔街日报」（The Wall Street Journal）对经济学家进行调查的预估中位数。

资产管理公司Northlight Asset Management投资长札卡瑞里（Chris Zaccarelli）发布声明表示：「就像这样，市场对关税引发经济衰退与棘手通膨的双重担忧，获得大幅缓解。」

根据美国劳工部，美国4月通膨和上月相比增长0.2%，同样稍低于预期，涨幅「逾半」是由住房成本上升0.3%所推动。

若排除波动较显着的食品及能源成本，4月核心通膨和上月相比增长0.2%，过去12个月来上涨2.8%。