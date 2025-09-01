美CDC高层辞职 警告疾管中心政治化日益严重

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿31日电） 日前为表抗议，而从美国疾病管制暨预防中心（CDC）辞职的高层官员今天谴责该组织政治化日益严重，并警告科学与意识形态之间的「防火墙」已经瓦解。

美国总统川普上周解雇上任还不满一个月的疾管中心主任莫纳雷斯（Susan Monarez），此举使美国卫生政策与科学严谨性陷入更深危机。

莫纳雷斯与对疫苗持怀疑态度的卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）就疫苗政策改革意见不合。

科学界普遍认为疫苗安全且有效，但批评者指出，川普政府特别在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗上刻意散布疑虑。

莫纳雷斯被免职后，引发另外5名疾管中心高层官员辞职，其中包括国家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任达斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）。 达斯卡拉基斯在美国广播公司新闻网（ABC News）节目「本周」（This Week）中，谈及一向独立运作的疾管中心被削弱，将对公共卫生造成的影响时表示：「我已经担心好几个月了。」

他说：「科学与意识形态之间的防火墙已经彻底瓦解。」 达斯卡拉基斯还说，根据他自川普1月就职以来所见，以及重要的免疫谘询委员会成员跟小罗勃甘乃迪一样是疫苗怀疑论者，「他们确实正朝意识形态方向前进，想要取消疫苗接种」。

另一位为表抗议而辞职的专家、前疾管中心医疗长侯瑞（Debra Houry）表示，据她所知，自小罗勃甘乃迪上任以来，未见过任何科学家向他简报过。

她今天告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我认为未来要信任疾管中心会非常困难。」

至于将于9月中旬召开会议的预防接种谘询委员会（Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP）成员，侯瑞警告，委员会将由「曾公开表态反对疫苗的人士」组成。

小罗勃甘乃迪全面撤换预防接种谘询委员会的成员，并用他自己提名的人选取而代之。此举引发国会担忧，甚至共和党人也不例外。