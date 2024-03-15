老鼠爱大麻 偷吃纽奥良市警局查扣禁品天天嗨

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（法新社纽奥良市14日电） 美国路易斯安那州纽奥良市（New Orleans）警方奋力查缉大麻，但他们却无法阻止警局总部大楼内的老鼠啃食被查扣的大麻，警方还透露这些老鼠「都很嗨」。

这些多年来在警局总部大楼里出没的老鼠 ，啃食了纽奥良市警方查扣的大麻。

纽奥良市警局局长寇克派屈克（Anne Kirkpatrick）表示，「老鼠正在吃我们的大麻…它们都很嗨」。

当地媒体报导，寇克派屈克是在本周稍早市议会的会议提到此事。

纽奥良市警局总部建于1968年，老鼠和蟑螂显然已长期盘据这栋建筑。 当地的「时代琐闻报」（Times-Picayune）报导，寇克派屈克指出，「不仅是警局总部，所有地区都是如此。肮脏程度相当吓人」。

她还说：「清洁团队努力打扫那些不可能清干净的东西，值得奖励。」

纽奥良这座美国南方城市拥有近40万人口，以西班牙、法国前殖民地的独特历史而闻名，这些历史至今仍影响着当地美食与文化。

多年来，纽奥良警方一直在推动要有新的总部大楼。

一位警员向「时代琐闻报」说道，「这太可怕了…说实话，我认为它还没从卡崔娜飓风（Hurricane Katrina ）恢复过来」，这名警员指的是2005年造成纽奥良市洪患的灾难性飓风。