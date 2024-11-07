五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待

在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。
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该组织表示，根据弗里堡大学的一项研究，遭受心理伤害的儿童更有可能患上抑郁症、出现学习困难、做出攻击性举动或有情绪障碍等问题。
当父母故意对子女施加权力和影响，并采取某些不适合孩子的行为，情感虐待便会出现。孩子将之视作一种人身攻击，感到被排斥、被贬低、孤立无援。
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瑞士政府希望把非暴力育儿明确写入法律
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瑞士政府希望把非暴力育儿原则明确地写入法律。9月13日，政府已正式通过一份相应公文提请议会关注。
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除了发起预防宣传活动，瑞士议会将在明年春天审议一项政府提案，将非暴力育儿写入法律。政府认为，与身体暴力一样，育儿中也决不允许出现心理暴力行为。
法律生效的同时，还将开展全国性的宣传及提高人们相关认知的活动。届时，联邦政府也会参与到各项活动中。
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日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！
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上周末(5月10-11日)于日内瓦举行的高级别贸易会谈之后，中国与美国达成一致，同意暂时下调彼此之间的关税。根据一份联合声明，该协议将临时适用90天。
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瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机
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从下个学年开始，瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外，将不得在校使用手机和其他电子设备。
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瑞士采取行动禁止掌掴儿童
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瑞士议会国民院就非暴力育儿原则正式写入瑞士法律进行了投票。
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在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！
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5月6日，一位68岁的瑞士老妇人站在了苏黎世法庭上，被指控系统性喂养领居家的猫“里奥”(Leo)，致使其不再返回主人家中。该行为在瑞士属于犯罪行为。
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美中两国将在瑞士举行关税会谈
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美国与中国计划于本周六(5月10日)在瑞士日内瓦举行关税磋商。
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77%的瑞士员工使用人工智能-多数违反公司规定
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根据咨询公司毕马威(KPMG)的一项调研，四分之三的瑞士员工在工作中使用人工智能(AI)，其中半数的使用方式违反了公司指令。
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安全环境恶化，瑞士政府忧虑忡忡
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据瑞士政府称，瑞士今年面临的安全威胁正在加剧。
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瑞士职业养老金：一次性全额领取，还是按月领？
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达到退休年龄时该如何支配职业养老金(BVG/LPP)账户里积累的资本？在一次性提取资本总额和按月领取年金之间，做出前一个选择的瑞士居民人数首次超过了做出后一选择的人。
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瑞士私人家庭净资产升至4.8万亿瑞郎
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2024年，瑞士私人家庭资产总额继续强劲增长。金融资产增长和房地产资产升值共同推动了这一趋势。
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瑞士媒体面临日益加剧的经济压力
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瑞士媒体正面临严重的经济压力，但在“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)中仍保持了第9名。
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瑞士儿童心理学家：“我们的隔离是奢侈的”
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新冠病毒大流行打乱了瑞士数百万人的日常生活。这不仅带来了许多实际问题，还会引起人们的焦虑和担忧，尤其是对于孩子们-儿童心理学家这样评估。
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瑞士研究表明：爱运动的孩子抗压能力更强
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巴塞尔大学的一项新研究发现，从事各项体育运动的儿童在高压任务下分泌的皮质醇更少，所以不会轻易感受到压力。
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瑞士虐童案件数量持续攀升
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根据儿童医院提供的数据，瑞士儿童遭受身体或心理虐待的人数连续第五年继续上升。
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瑞士近三分之一儿童在学校或家里遭受过暴力侵害
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在瑞士，约三分之一的儿童和青少年在学校遭受过肢体暴力，与此同时，逾五分之二的孩子曾面临过精神暴力的侵害。联合国儿童基金会(Unicef)所进行的一项研究也显示，瑞士近三分之一的儿童都经历过家庭暴力。
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