耶诞前购物季 数千亚马逊员工发动规模最大罢工

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（法新社纽约19日电） 美国亚马逊公司数以千计的员工今天发动罢工，他们说这是「美国史上针对亚马逊规模最大」的停工行动，寻求在假期购物旺季最繁忙时期，对这家网路零售巨擘施以最大压力。

这场职工抗议行动是针对美国各地的7处亚马逊（Amazon.com Inc.）仓库。加入罢工纠察线的劳工包括隶属于国际卡车司机工会（International Brotherhood of Teamsters）的亚马逊职员以及在亚马逊仓库进出货的卡车司机。

国际卡车司机工会在亚马逊举行全国组织运动，而亚马逊长期以来一直反对组织工会。这个全美第2大劳工工会先前要求亚马逊在12月15日前同意谈判日期，并提到美国各地的工会化运动都取得进展。

在德国，德国服务业工会（Union Verdi）一个分支机构也在西部发起罢工行动，称这是为了声援美国工会。德国服务业工会计划在另8座厂房罢工，一路停工到2024年年底，将有1万6000人参与。

纽约国际卡车司机工会804分会（Teamsters Local 804）会计罗西里昂（Tony Rosciglione）说，纽约亚马逊DBK4仓库今天持续运作，但罢工纠察线「肯定拖慢」了进出货速度。

罗西里昂接受法新社电话访问时说，纽约市皇后区（Queens）约有300人加入罢工纠察线，包括工会支持者在内；工会还招募了更多亚马逊员工，他们都有意加入国际卡车司机工会。

国际卡车司机工会在声明中说，除了纽约外，亚特兰大、南加州、旧金山与伊利诺州的劳工将在仓库进行罢工纠察行动，其他亚马逊卡车司机也「准备加入他们」。

国际卡车司机工会主席欧布赖恩（Sean O’Brien）告诉福斯财经新闻网（Fox Business），这些劳工的关键优先诉求包括提供稳定的工资与福利，以及遵守工作安全标准。

国际卡车司机工会表示，工会代表全美各地亚马逊仓库的约1万名劳工，仅占不到1%。