立足瑞士 报道世界
登录

联合国专家指以色列虐待巴勒斯坦囚犯 谴责各国默不作声

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社日内瓦5日电） 联合国专家今天警告，以色列对巴勒斯坦囚犯「动用酷刑的情况不断恶化」，呼吁采取行动防止违反人道罪。

联合国人权办公室上月发表的报告写道，自去年10月7日巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）突袭以色列以来，数以千计巴勒斯坦人从加萨走廊（Gaza Strip）被送往以色列，包括医护人员、患者、居民和被俘虏的战士，「通常被戴上镣铐和蒙眼」；另外还有数以千计人被拘留在约旦河西岸（West Bank）和以色列。

10名联合国专家在今天发布的新闻稿中说，「针对被关押的巴勒斯坦人动用酷刑的情况不断恶化，是可预防的违反人道罪」。这些专家接受联合国人权理事会（UN Human Rights Council）委托，但发言不代表理事会。

他们谴责行为人「完全不受惩罚」和「成员国在涉嫌虐待和酷刑的证词和报告出现后默不作声」。

专家们呼吁向以色列施压，以实施一套探视、看守、保护巴勒斯坦囚犯的制度。

声明表示：「现在需要的正是独立、跨国的人权观察员。他们必须替全世界盯紧这件事。」

专家们声称收到「有根据的普遍虐待、酷刑、性侵害和性侵的报告，在极为恶劣的不人道环境中，10个月内至少53名巴勒斯坦人明显因此丧命」。

根据来自男性和女性的报告，囚犯们「被锁在笼子里，绑在床上，蒙住眼睛，包着尿布，赤身露体，没有适当健康照护、粮食饮水和睡眠」，还遭受「电击，包括生殖器部位，以及勒索和菸头烫伤」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
49 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
64 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团