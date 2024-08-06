联合国专家指以色列虐待巴勒斯坦囚犯 谴责各国默不作声

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（法新社日内瓦5日电） 联合国专家今天警告，以色列对巴勒斯坦囚犯「动用酷刑的情况不断恶化」，呼吁采取行动防止违反人道罪。

联合国人权办公室上月发表的报告写道，自去年10月7日巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）突袭以色列以来，数以千计巴勒斯坦人从加萨走廊（Gaza Strip）被送往以色列，包括医护人员、患者、居民和被俘虏的战士，「通常被戴上镣铐和蒙眼」；另外还有数以千计人被拘留在约旦河西岸（West Bank）和以色列。

10名联合国专家在今天发布的新闻稿中说，「针对被关押的巴勒斯坦人动用酷刑的情况不断恶化，是可预防的违反人道罪」。这些专家接受联合国人权理事会（UN Human Rights Council）委托，但发言不代表理事会。

他们谴责行为人「完全不受惩罚」和「成员国在涉嫌虐待和酷刑的证词和报告出现后默不作声」。

专家们呼吁向以色列施压，以实施一套探视、看守、保护巴勒斯坦囚犯的制度。

声明表示：「现在需要的正是独立、跨国的人权观察员。他们必须替全世界盯紧这件事。」

专家们声称收到「有根据的普遍虐待、酷刑、性侵害和性侵的报告，在极为恶劣的不人道环境中，10个月内至少53名巴勒斯坦人明显因此丧命」。

根据来自男性和女性的报告，囚犯们「被锁在笼子里，绑在床上，蒙住眼睛，包着尿布，赤身露体，没有适当健康照护、粮食饮水和睡眠」，还遭受「电击，包括生殖器部位，以及勒索和菸头烫伤」。