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联合国专家示警：2千政治犯遭俄国监禁

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（法新社日内瓦17日电） 俄罗斯着名异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny）狱中逝世1周年。联合国人权专家今天提醒世人，莫斯科当局仍监禁「超过2千名政治犯」。

联合国俄罗斯人权状况特别报告员卡札罗娃（Mariana Katzarova）称，这些政治犯若不即刻释放，恐怕性命堪忧。

卡札罗娃发布声明表示，「这些被囚禁的人必须获释，免得又有人在俄国监禁下丧命，就像1年前的纳瓦尼一样」。

纳瓦尼是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的头号政敌，2023年8月依「极端主义」罪名被判入狱，2024年2月16日命丧深入北极圈以北的哈尔普（Kharp）IK-3流放地。

在俄罗斯，任何人提到纳瓦尼或他的「反贪腐基金会」（Anti-Corruption Foundation），若未说明纳瓦尼和这支基金会已被列为「极端分子」，就会面临罚款，或因屡犯而被判处最高4年徒刑。

卡札罗娃说，纳瓦尼之死揭露了一件事，那就是反对莫斯科「持续侵害」人权与法治、反对当局全面入侵邻国乌克兰的和平异议人士，是如何遭「系统性且全面性」的打压。

卡札罗娃指出，而「纳瓦尼逝世届满1年这让人遗憾的1天，提醒着世人，俄罗斯还有超过2000名政治犯，其中许多人正面临危及生命的恶劣环境」。

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