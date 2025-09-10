联合国儿童基金会警告 全球儿少肥胖率首度超越体重过轻

（法新社纽约联合国总部9日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天警告，在「不道德」垃圾食物行销轰炸下，全球儿少肥胖问题急遽恶化，5岁至19岁肥胖率首度超越体重过轻，成为最普遍的营养失调型态。

UNICEF在一份严峻报告中预测，今年全球5岁至19岁的儿童和青少年将有近1成患有肥胖，超加工食品取得容易的情况使得问题恶化，「即使在仍努力解决儿童营养不良问题的国家」也是如此。

UNICEF执行主任罗素（Catherine Russell）在声明中说，如今「我们谈论营养不良时，不再只是谈论体重过轻的儿童」，「在营养对儿童成长、认知发展及心理健康至关重要的时期，超加工食品正逐渐取代水果、蔬菜与蛋白质」。

减少全球饥饿的行动逐渐在部分地区取得成果，根据在190个国家和地区收集的数据，在2000年至2022年期间，5岁至19岁儿少体重过轻的比率从13%降至10%。

不过同一时期体重过重人数却暴增，从1亿9400万人倍增至3亿9100万人。肥胖问题更为明显。2022年在全球5岁至19岁儿少中，肥胖者占8%，达1亿6300万人，高于2000年的3%。

鉴于走势明显，UNICEF认为今年达到「历史性转折点」，全球儿少肥胖率达到9.4%，超过体重过轻的9.2%。根据预测，全球约有1亿8800万名儿少患有肥胖。

UNICEF直言，问题症结不在于家庭本身的饮食选择，而是企业为追求利润而采取的不道德商业行为。

UNICEF营养法律专家夏兹（Katherine Shats）告诉法新社，儿少「遭受不健康垃圾食物的行销轰炸」，尤其他们在学校里容易接触到含糖饮料和零食，这类产品通常比水果、蔬菜和蛋白质等新鲜食品便宜，逐渐取代家庭饮食中的营养选项。

UNICEF强调，责任不在儿少，也不在他们的家庭，而是「社会未能守护儿少成长的环境」。

UNICEF也批评所谓「运动即可抵销不健康饮食」的错误观念，指出「单靠体能活动，不可能摆脱富含游离糖、精制淀粉、盐、反式脂肪、有害添加物及过量能量的饮食对健康造成的后果」。

UNICEF疾呼各国政府采取具约束力的措施，包括限制垃圾食物广告、对含糖饮料和不健康食品课税，以及鼓励新鲜农产品生产的政策。