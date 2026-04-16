联合国关切艺术家高�掳概�刑法溯及既往 吁北京放人

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（法新社日内瓦15日电） 联合国今天对被拘押的中国艺术家高�率苌蟊硎竟厍校�并呼吁北京释放所有因和平行使权利而遭拘押的人士。高�略�创作讽刺毛泽东的作品。

联合国人权事务高级专员公署发言人马甘戈（Seif Magango）声明表示：「我们对知名当代艺术家高�乱颉何耆栌⒘摇蛔锩�受审感到关切，而相关指控涉及他在十多年前创作的讽刺雕塑，但这项罪名是在他作品完成后才被纳入法律。」

他说：「此案引发对刑法溯及既往适用的疑虑，以及利用刑事处罚打压艺术表达等问题，这削弱法治中的合法性原则。」

69岁的高��2022年移居美国，2024年8月在返回中国期间，被拘押在其北京郊区的工作室。

联合国人权事务高级专员公署对于高�略诰醒浩诩浣】刀窕�的报导表示关切，并敦促当局立即无条件释放他。

马甘戈表示，对高�碌牟还�开审判已于3月30日结束，目前仍在等待判决，期间持续被拘押。

他的妻子与具美国公民身分的7岁儿子也被禁止离境，联合国人权事务高级专员公署呼吁解除这项出境限制。

高�掠氚�弟高强在2000年代初期因涉及敏感政治议题的艺术作品而成名，包括文化大革命、天安门事件，以及毛泽东的历史影响。

马甘戈表示：「至关重要的是，这次释放应为无条件，并解除对他及妻子一切相关限制，包括行动与言论自由，且不应再受到监控。」

他还说：「我们也敦促中国立即、无条件释放所有因和平行使权利而被拘押的人士，包括那些依据模糊且过于广泛的『煽动颠覆』与『寻衅滋事』条款被拘留的人。」（编译：徐睿承）