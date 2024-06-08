联合国冲突下儿童人权报告 以色列哈玛斯同列黑榜

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（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国拟在一份未能保护战争中儿童的国家和武装部队名单里纳入以色列，引起以方愤怒回应。以色列驻联合国大使尔登（Gilad Erdan）形容这项决定「可耻」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）预定6月18日公布年度「儿童与武装冲突」（Children and Armed Conflict）报告，尔登因接获以色列将上榜的通知而怒批。

尔登说，他今天收到这项决定的正式通知。这份全球性名单属于儿童与武装冲突报告内容的一部分，古特瑞斯预计将于6月14日把报告递交联合国安全理事会。

外交消息人士指出，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）也在这份名单上。

这份报告涵盖6大违规行为，包括杀戮与致残、性暴力、绑架、招募或利用儿童、阻碍援助和攻击学校与医院。目前不清楚以色列、哈玛斯或巴勒斯坦伊斯兰圣战组织是因为哪些违规行为被纳入名单。

尔登透过声明说：「我对这项可耻的决定感到非常震惊与反感。」并将矛头直指古特瑞斯，称「秘书长才是今日唯一要被列入黑名单者」。

他说：「现在哈玛斯将持续更进一步利用学校和医院，因为秘书长的这项可耻决定只会给哈玛斯带来希望。」