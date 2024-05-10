联合国大会将表决挺巴入联案 巴勒斯坦有望获象徵性胜利

3 分钟

（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国大会预计今天表决一项决议草案，决定是否赋予巴勒斯坦某些「额外权益及特殊待遇」，以及呼吁联合国安全理事会（UNSC）从宽重新考虑允许它入联。对巴勒斯坦而言这只是象徵性胜利，但已触怒以色列。

巴勒斯坦目前在联合国的地位是「非会员观察员国」，要晋升为正式会员国，其入联倡议需要联合国安理会首肯，接着在联合国大会（General Assembly）获得2/3的多数同意票。

美国4月18日在安理会曾动用否决权，阻挡巴勒斯坦入联决议草案。

巴勒斯坦现在转向联合国大会，外交官及观察家表示，呼吁让巴勒斯坦正式入联的决议案，有可能赢得广泛多数支持。

这项决议草案是由阿拉伯联合大公国提出，草案指出「根据联合国宪章第4条，巴勒斯坦符合会员资格，因此应该获准加入」，并呼吁安理会「从宽重新考虑此事」。

然而，这恐怕不太可能发生。美国反对承认巴勒斯坦为国家，强调巴人建国唯有透过巴勒斯坦与以色列的直接谈判实现；而目前在以色列执政的右派政府坚决反对以「两国方案」（two-state solution）解决以巴冲突。

国际危机组织（International Crisis Group）分析师高文（Richard Gowan）说：「当下可能会在外交上陷入某种『厄运循环』（doom loop），联合国大会一再呼吁安理会准许巴勒斯坦成为会员国，美国则予以否决。」

尽管如此，前述阿联提出的决议草案写道，将自联合国大会今年9月下个会期开始，赋予巴勒斯坦某些「额外权益及特殊待遇」。

决议草案内文明言，巴勒斯坦不能被选为安理会成员或在联合国大会投票，但能直接提案及提出修正案，也有权与其他成员国同席。

以色列曾批评这项倡议，以色列驻联合国大使尔登（Gilad Erdan）称这将「赋予巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）实质的国家权利」，且「绕过安理会」的作法违反联合国宪章。