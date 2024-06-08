联合国报告：水产养殖产量首度超越野生渔业

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（法新社哥斯大黎加圣约瑟7日电） 根据联合国粮农组织（FAO）今天公布的一项报告，水产养殖在满足全球粮食需求方面扮演愈来愈重要的角色，产量首次超过野生（捕捞）渔业。

联合国粮农组织表示，在全球对水产食品的需求预计将持续成长情况下，增进永续生产对确保健康饮食至关重要。

根据报告，2022年水产养殖产量为9440万公吨，占总产量的51%，其中57%供人类消费。

这项报告是在专家齐聚哥斯大黎加参与有关海洋保育的会谈时发布。报告说：「人们日益体认到水生系统对于粮食和营养安全至关重要。」

报告还说：「由于极具多样性以及提供生态系统服务和维持健康饮食的能力，水产食品系统代表一种可行且有效的解决方案，为改善全球粮食安全和营养提供更多机会。」

报告指出，野生渔业产量数十年来大致维持不变，水产养殖则是自2020年以来成长6.6%。

报告也说，野生渔业资源的永续性仍然令人担忧；生物永续水准内捕捞的海洋族群比例在2021年降至62.3%，比2019年下降2.3个百分点，「必须采取紧急行动加速渔业资源保护和重建」。

报告还说，世界人口预计到了2030年将达到85亿人，「为不断增长的人口提供充足的食物、营养和生计需要大量投资」。

报告说「水产养殖可以扮演重要角色，尤其是在非洲，其巨大潜力有待实现」，并指出世界上超过4成人口负担不起健康饮食。

各国代表、科学家和国际专家这两天在哥斯大黎加首都圣约瑟（San Jose）参与会谈，为2025年在法国举行的第3届联合国海洋大会（UN Ocean Conference）做准备。

哥斯大黎加总统查维斯（Rodrigo Chaves）说，如果世界各国不采取行动保护海洋，「我们这一代人将会夺走人类的未来」。