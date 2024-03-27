联合国数十国力挺专家报告 控以色列种族灭绝

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（法新社日内瓦26日电） 联合国数十个会员国的外交官，纷纷发声支持一名联合国人权专家和她所做的报告，她在其报告中表示，「有合理根据」判定以色列在加萨走廊犯下种族灭绝行为。

联合国巴勒斯坦领土人权状况特别报告员艾班尼斯（Francesca Albanese）告诉联合国人权理事会（UN Human Rights Council），各国应对以色列实施武器禁运及制裁。

艾班尼斯亲自阐述昨天发布的报告，称以色列将加萨全体人民视为「可攻击、可杀害和可摧毁」的目标，并公然暴露其「种族灭绝意图」。

数十名外交官挺身捍卫艾班尼斯的使命和工作，他们之中有许多人代表阿拉伯和穆斯林国家，也有人代表拉美国家。

巴基斯坦代表伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation），支持艾班尼斯敦促各国对以色列实施武器禁运及制裁的呼声。

巴基斯坦代表说：「我们赞扬你勇敢地以书面呈现（以色列）在加萨走廊（Gaza Strip）的行径犹如种族灭绝。」

「（以色列）占领军危险且无情地推动解决巴勒斯坦问题的最终方案，大家有目共睹，以国军队如秃应般包围拉法（Rafah），对约旦河西岸（West Bank）的贪婪掠夺有增无减。」

代表阿拉伯国家的埃及也力挺艾班尼斯，并对以色列「有组织、有系统的攻击，使加萨走廊不宜人居」表达严正关切。

代表波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）的卡达则感谢艾班尼斯所做的报告，并要求国际社会「结束以色列战争机器犯下的种族灭绝」。