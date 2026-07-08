联合国海事首长：6千海员仍受困波斯湾

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社伦敦8日综合外电报导）在美伊发动新一波攻击之际，仍有约6000名海员受困波斯湾，联合国国际海事组织（IMO）秘书长杜明奎今天呼吁各方保持最大限度克制并缓和局势。

法新社报导，杜明奎（Arsenio Dominguez）在声明中表示：「这些攻击加剧近6000名受困海员正在承受的恐惧、不确定感与心理压力，这些人仍滞留在船上，无法安全离开波斯湾（Persian Gulf）。」

在伊朗攻击荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）船舶引发美伊交火后，美国总统川普（Donald Trump）今天稍早表示，美伊停火已经结束，但他并未排除进一步谈判的可能性。

美伊这波冲突源于2月底美国联手以色列大规模空袭伊朗，作为战略运输要道的荷莫兹海峡至今仍是冲突热点。

伊朗坚持要掌控该水道，宣称将向船舶收取费用，并扬言打击偏离其授权航道的船只。

伊朗军方近日攻击至少3艘船，导致美军昨天大规模空袭伊朗目标，随后伊朗也对波斯湾国家发动报复性攻击。

杜明奎表示，「我谴责过去两天来针对多艘通过荷莫兹海峡船舶的攻击」，「无辜海员」正处于「极度危险之中」。

他呼吁「所有相关国家保持最大限度克制，立即缓和情势，并促成危机爆发以后仍受困在波斯湾的船舶安全离开」。

他强调：「海员的安全必须是我们的最优先考量。」