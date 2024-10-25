联合国秘书长会蒲亭 称俄入侵乌克兰违反国际法

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（法新社纽约联合国总部24日电） 根据会议记要，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天告诉俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），俄国入侵邻国乌克兰违反了联合国宪章和国际法。

法新社报导，古特瑞斯在俄罗斯喀山（Kazan）举行的金砖国家（BRICS）峰会场边与蒲亭会谈。古特瑞斯稍早演说时吁请在乌克兰实现「正义和平」。

古特瑞斯和蒲亭上次会面是在2022年4月；两人这次见面受到乌克兰批评。

在两人会面后，古特瑞斯发言人发出会议纪要指出，古特瑞斯「重申立场，强调俄罗斯入侵乌克兰违反了联合国宪章（United Nations Charter）和国际法」。

古特瑞斯也强调他对「建立黑海航行自由」的承诺，并说此举对乌克兰和俄罗斯以及全球「粮食和能源安全」至关重要。

声明说，古特瑞斯「完全支持在这方面继续谈判」，并对土耳其致力斡旋「深表赞赏」。

乌克兰是世界上最大的粮食出口国之一，而黑海是乌国的重要贸易路线，但自2022年2月俄罗斯全面入侵乌国以来，黑海运输受阻。

联合国斡旋的一项协议允许乌克兰经由黑海出口农产品，但俄国去年退出这项协议。尽管如此，乌克兰还是开辟了一条海上廊道，让贸易继续进行。

会议纪要指出，古特瑞斯和蒲亭还讨论中东冲突，「特别是加萨走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩绝对有必要停火，并应避免区域局势进一步升高」。（译者：纪锦玲）