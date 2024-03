联合国秘书长援引奥本海默 警告核战风险

(法新社纽约联合国总部18日电) 联合国秘书长古特瑞斯今天援引奥斯卡得奖电影「奥本海默」(Oppenheimer),警告世界面临数十年来最高核战风险。

古特瑞斯(Antonio Guterres)在由日本召开的联合国安全理事会会议上说,这部关于道德冲突的「原子弹之父」传记电影,「为世界数百万人生动呈现核子末日的严峻现实」。

古特瑞斯说:「人类在奥本海默的续集中无法幸存。」

他说:「我们召开会议之际,地缘政治紧张局势和不信任已将核战风险推升至数十年来最高点。」

俄罗斯两年多前入侵乌克兰,俄国总统蒲亭(Vladimir Putin)毫不掩饰地威胁动用核武,警告西方不要支持乌克兰。

古特瑞斯未点名蒲亭,但他说「核武恫吓必须停止」,「以任何形式威胁动用核武皆令人无法接受」。

在世界其他地方,拥有核武的北韩相关紧张局势持续升级;伊朗持续提炼浓缩铀,接近可制造原子弹所需的程度。

以色列是中东唯一拥有核武却未申明的国家。自巴勒斯坦「哈玛斯」(Hamas)武装分子去年10月7日突袭以色列以来,双方持续交战。

古特瑞斯呼吁美俄两国恢复自俄乌战争以来停滞不前的谈判,讨论将于2026年初到期的「新战略武器裁减条约」(New START)后续协议。

他也要求在「禁止核武器条约」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)等其他倡议上取得进展。「禁止核武器条约」2021年生效,但因核武国家都没加入,实际效果甚微。

古特瑞斯说:「对战争工具的投资持续超过对和平工具的投资。军火预算一直在增长,外交和发展预算却在缩减。」

美国与法国表示将与日本联手推动「核分裂物质减量条约」(Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT)。FMCT将禁止生产核武的关键成分钸和高浓缩铀。

主持会议的日本外务大臣上川阳子矢言东京当局「将进一步增加国际和政治上对这项条约的关注」,并要求力防各国在太空部署核武。