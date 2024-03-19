联合国秘书长援引奥本海默 警告核战风险

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（法新社纽约联合国总部18日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天援引奥斯卡得奖电影「奥本海默」（Oppenheimer），警告世界面临数十年来最高核战风险。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在由日本召开的联合国安全理事会会议上说，这部关于道德冲突的「原子弹之父」传记电影，「为世界数百万人生动呈现核子末日的严峻现实」。

古特瑞斯说：「人类在奥本海默的续集中无法幸存。」

他说：「我们召开会议之际，地缘政治紧张局势和不信任已将核战风险推升至数十年来最高点。」

俄罗斯两年多前入侵乌克兰，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）毫不掩饰地威胁动用核武，警告西方不要支持乌克兰。

古特瑞斯未点名蒲亭，但他说「核武恫吓必须停止」，「以任何形式威胁动用核武皆令人无法接受」。

在世界其他地方，拥有核武的北韩相关紧张局势持续升级；伊朗持续提炼浓缩铀，接近可制造原子弹所需的程度。

以色列是中东唯一拥有核武却未申明的国家。自巴勒斯坦「哈玛斯」（Hamas）武装分子去年10月7日突袭以色列以来，双方持续交战。

古特瑞斯呼吁美俄两国恢复自俄乌战争以来停滞不前的谈判，讨论将于2026年初到期的「新战略武器裁减条约」（New START）后续协议。

他也要求在「禁止核武器条约」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）等其他倡议上取得进展。「禁止核武器条约」2021年生效，但因核武国家都没加入，实际效果甚微。

古特瑞斯说：「对战争工具的投资持续超过对和平工具的投资。军火预算一直在增长，外交和发展预算却在缩减。」

美国与法国表示将与日本联手推动「核分裂物质减量条约」（Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT）。FMCT将禁止生产核武的关键成分钸和高浓缩铀。

主持会议的日本外务大臣上川阳子矢言东京当局「将进一步增加国际和政治上对这项条约的关注」，并要求力防各国在太空部署核武。