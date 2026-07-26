联合国秘书长竞逐添第7人 乌干达前外长加入战局

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（法新社纽约联合国总部26日电） 下一任联合国（United Nations）秘书长的竞争今天新增第7位候选人，由乌干达前反对派总统候选人、曾任联合国高阶官员的奥顿努（Olara Otunnu）参选。

法新社报导，联合国通知会员国，现年75岁的奥顿努已获祖国乌干达提名参选。

1997年至2005年间，在时任联合国秘书长安南（Kofi Annan）领导下，奥顿努曾担任联合国副秘书长兼儿童与武装冲突问题特别代表。他也曾担任乌干达驻联代表，并曾短暂出任该国外交部长。

奥顿努曾代表在野的「乌干达人民大会党」（Uganda People’s Congress）参加2011年总统大选，最终败给自1986年执政至今的穆塞维尼（Yoweri Museveni）。

此外，智利的巴舍莱（Michelle Bachelet）、厄瓜多的艾斯皮诺萨（Maria Fernanda Espinosa）、阿根廷的葛罗西（Rafael Grossi）、哥斯大黎加的葛林斯潘（Rebeca Grynspan）、盖亚那的罗德里格斯-伯基特（Carolyn Rodrigues-Birkett）以及塞内加尔的萨尔（Macky Sall）也已加入竞选，以接替即将于12月31日卸任的现任秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）。这6名候选人23日参加了一场电视辩论会。

联合国安全理事会（United Nations Security Council）的15个成员国预定于本月30日首次以闭门、匿名方式进行候选人意向投票（straw poll）。

首次意向投票后，安理会还将进行次数未定的类似投票，直到其中1名候选人取得所需的9票，且未遭5个常任理事国（美国、英国、中国、法国及俄罗斯）的任何一国否决。

获选者的姓名接着将送交联合国大会（General Assembly）正式任命；新任秘书长将于2027年1月1日上任。