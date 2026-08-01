联合国秘书长警告圣婴现象增强 吁勿在地球「火上加油」

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（法新社纽约联合国总部31日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，可能打破纪录的圣婴现象（El Nino）正在增强，「为已在燃烧的地球火上加油」，并将世界推向「未知领域」。

法新社报导，古特瑞斯向联合国表示，「两个月前，我曾警告圣婴现象即将来临。如今它已经登堂入室，而且还在升温。」

古特瑞斯指出，「我们已经历一个极端夏季，包括破纪录的热穹顶（heat dome）、西班牙、法国及更广泛地区如末日般肆虐的野火，以及酷热环境造成数千人死亡。但根据最新科学研究，这恐怕只是暖身而已」。

他表示，影响此次圣婴现象的太平洋海水从未在如此早的时间达到如此高温。世界气象组织（WMO）最新预测显示，目前海面平均温度已较正常值高出摄氏3度。

世界气象组织的预测显示，直到10月，地球上几乎所有陆地区域的气温都将高于正常值。

古特瑞斯说，「综合来看，这可能打破所有季节的气候纪录，并在全球造成更严重影响。我们正进入未知领域。」

他指出，风险不仅仅是高温而已。印度季风降雨量目前远低于平均值；中美洲、加勒比海地区，以及南美洲部分地区、南亚、西南太平洋、欧洲和非洲等地，也预料将出现更炎热、更干燥的气候。

古特瑞斯强调，「结论很明确，气候危机正在加速失控」，为此他提出4项应对措施。

首先，各城市与国家应制定高温应变计画并设立预警系统，包括扩大民众取得永续降温设备与服务的机会，以保护人们免受高温危害。

再者是让工作环境更加安全，政府应制定高温工作标准，避免成衣业工人等弱势劳工在工作时面临生命危险。

接下来，城市、住宅、学校及医院的设计，以及相关规画与预算，都应纳入防范极端高温的考量。

最后，也是最根本的一点，古特瑞斯表示，「世界必须停止在危机上火上加油」，应逐步降低对化石燃料的依赖，而非将每场灾害视为独立事件。