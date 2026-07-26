联合国秘书长访叙利亚 吁尊重主权并支持国家转型

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（法新社大马士革25日电） 叙利亚历经多年内战、由新政府掌权后，联合国秘书长古特瑞斯今天首度访问当地。他呼吁以色列停止侵犯叙利亚主权，并敦促国际社会支持叙利亚的政治转型。

法新社报导，叙利亚外交部长席巴尼（Asaad al-Shaibani）也呼吁以色列撤出位于戈兰高地（Golan Heights）、联合国巡逻的缓冲区。以色列军队是在2024年前总统巴夏尔・阿塞德（Bashar al-Assad）下台后进驻这个缓冲区。

古特瑞斯（Antonio Guterres）是继2009年的潘基文（Ban Ki-moon）之后首位造访叙利亚的联合国秘书长。潘基文到访2年后，叙利亚内战爆发，造成逾50万人丧生，之后新的伊斯兰主义政权上台。

古特瑞斯在记者会上表示：「我们强调，完全尊重叙利亚的主权、独立、统一与领土完整至关重要。」

他说：「侵犯叙利亚主权和领土完整的行为不可接受，必须停止。现在戈兰高地周边地区的状况完全不可接受。我想提醒国际社会，戈兰高地是叙利亚领土。」

古特瑞斯还说：「我们准备支持你们的政治转型，包括确保转型正义、起草永久宪法，以及举行自由公平选举的努力。」

阿塞德遭推翻后，以色列向戈兰高地的联合国巡逻缓冲区派遣军队。这个缓冲区数十年来一直分隔以色列与叙利亚部队。此外，以色列也曾多次深入叙利亚境内展开军事行动。

以色列官员则表示，打算在叙利亚南部「安全区」继续驻军。

席巴尼指控：「以色列持续采取军事行动，并非法占领1974年界线之外的我国领土，对区域安全构成直接威胁」。

「我们再次要求联合国采取坚定立场，促使以色列立即、无条件撤军。」

叙国总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）办公室也发布声明表示，夏拉与古特瑞斯会面时讨论了加强叙利亚与联合国在「人道及发展领域」的合作。

声明称，双方还讨论「支持早期复原与重建工作，以及强调尊重叙利亚的主权、统一与领土完整」。

以色列在1967年的阿拉伯－以色列战争中占领戈兰高地大部分地区，之后更将控制地区纳入版图，但此举未获国际社会多数国家承认。

叙利亚内战摧毁该国基础设施，并迫使数百万人逃往国内其他地区及海外。

联合国表示，自阿塞德下台后，约有170万名难民返回叙利亚；目前叙国境内仍有约550万人流离失所，另有600万人在海外，估计该国共有1560万人需要人道援助。