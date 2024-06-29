立足瑞士 报道世界
登录

联合国秘书长：实现世界发展目标 进度不及格

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部28日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告说，由于战争与资金短缺，造成联合国旗舰发展目标的进度受阻，其中包括因应气候变迁的行动。

在2015年，联合国成员国采行「永续发展目标」（Sustainable Development Goals）计画，要在2030年前达成改变世界的17项目标，包括彻底消除赤贫和消减饥饿。

但古特瑞斯今天表示：「全世界成绩不及格。」

古特瑞斯在纽约举行的简报会上表示：「我们未能确保和平、对抗气候变迁、促进国际金融秩序，在在损害世界的发展。」他并公布这些目标的执行进度。

「我们必须加快行动以实现永续发展目标，我们刻不容缓，而目前只有17%的目标能符合进度。」

法新社报导，为实现这些目标所投注的资金和关注一再受挫，包括遭遇COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、乌克兰战事、加萨战争、苏丹冲突、气候灾难恶化，以及民众生活费急剧攀升。

古特瑞斯表示，要采取行动为全球各地的重大冲突带来和平，还要努力迈向必要的绿色转型。

他又说：「这意味要增加多边开发银行的贷款能力，为气候行动和永续发展提供更多资源。」（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
18
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 帕特里茨雅·伊斯拉斯

在您的居住国，新闻自由面临哪些障碍和威胁？

在您的居住国，新闻自由状况如何？欢迎您加入我们10种语言的讨论！

参与讨论
32
45 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
14 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团