联合国秘书长：实现世界发展目标 进度不及格

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（法新社纽约联合国总部28日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告说，由于战争与资金短缺，造成联合国旗舰发展目标的进度受阻，其中包括因应气候变迁的行动。

在2015年，联合国成员国采行「永续发展目标」（Sustainable Development Goals）计画，要在2030年前达成改变世界的17项目标，包括彻底消除赤贫和消减饥饿。

但古特瑞斯今天表示：「全世界成绩不及格。」

古特瑞斯在纽约举行的简报会上表示：「我们未能确保和平、对抗气候变迁、促进国际金融秩序，在在损害世界的发展。」他并公布这些目标的执行进度。

「我们必须加快行动以实现永续发展目标，我们刻不容缓，而目前只有17%的目标能符合进度。」

法新社报导，为实现这些目标所投注的资金和关注一再受挫，包括遭遇COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、乌克兰战事、加萨战争、苏丹冲突、气候灾难恶化，以及民众生活费急剧攀升。

古特瑞斯表示，要采取行动为全球各地的重大冲突带来和平，还要努力迈向必要的绿色转型。

他又说：「这意味要增加多边开发银行的贷款能力，为气候行动和永续发展提供更多资源。」（译者：纪锦玲）