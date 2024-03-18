联合国称海地混乱 宛如电影「疯狂麦斯」场景

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（法新社纽约联合国总部17日电） 海地局势混乱，联合国儿童基金会称当地宛如电影「疯狂麦斯」的场景。

联合国儿童基金会（UNICEF）执行董事罗素（Catherine Russell）在哥伦比亚广播公司（CBS）节目「面对全国」（Face the Nation）中说：「海地的局势非常可怕。」

她说，「那里有许许多多人为严重饥饿和营养不良所苦，我们无法为他们提供足够的援助」，因为帮派控制海地首都太子港（Port-au-Prince）大部分地区与通往其他地方的主要道路。

她表示，情况是「数十年来最糟糕」，「几乎就像『疯狂麦斯』（Mad Max）的场景，看起来就是那样」。这部片上映于1979年。

联合国近期一份报告指出，原本就苦于干旱、天灾、无能政府等问题的海地，「基本服务已几乎崩溃」。

不得民心的总理亨利（Ariel Henry）上周在压力下同意请辞，在组建政权过渡委员会接管政府之际，有数百万人亟需援助。

帮派分子昨天劫走联合国儿童基金会一批用于救济母亲和儿童的货物，凸显外国援助人员面临的挑战。有些外国援助人员甚至遭到袭击或绑架勒赎。

联合国儿童基金会在海地的X平台帐号昨天发文说：「今天，联合国儿童基金会的一个货柜在太子港的主要港口遭抢，里面装的是对母亲、新生儿、儿童健康来说十分重要的物资…这起事件发生在孩子们最需要这些物资的关键时刻。」

随着海地人和外国人的生活变得更加困难，美国大使馆昨天表示，正筹划包机从海地撤离美国公民。非必要的使馆工作人员已于6天前撤离。