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联合国粮食署控以色列袭加萨援助车队 无人员受伤

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（法新社纽约联合国总部6日电） 联合国世界粮食计划署（World Food Programme）今天指控以色列在加萨走廊对他们的援助物资车队开火，表示至少有16颗子弹打在有着清楚标示的车身上，所幸无人受伤。

世界粮食计划署谴责这起「骇人」、「令人无法接受」的事件，并再次呼吁「有关各方尊重国际人道法、保护平民生命，并容许人道援助安全通行」。

世界粮食计划署在声明中表示：「这列有清楚标示的世界粮食计划署车队在瓦第加萨（Wadi Gaza）检查站遭到以色列军队射击，置我方人员于险境，也使车队停滞。」

世界粮食计划署还说：「这列车队有3辆车、8名人员，均已取得以色列当局规定的所有通行许可，但仍遭到恶意枪击。车身上至少卡了16颗子弹…所幸，这场骇人的事件中，并无人员受伤。」

在法新社询问下，以色列军方表示有接到该车队遭袭击的消息，但并未说明消息来源。

以色列军方的声明并指出：「这起事件经过检视、厘清作业程序，且调查结果会进一步分析。」

声明还说，以色列军方会继续「在加萨走廊（Gaza Strip）执行对抗恐怖组织的行动，并尽一切可能减少对无辜平民的伤害」。

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