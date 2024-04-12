联合国警告：输送海地存粮吃紧 4月底前恐告罄

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（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国秘书长古特瑞斯的发言人杜雅里克今日警告，联合国向海地输送粮食的库存恐于4月底前耗尽，加上海地的国际机场现已关闭约一个月，更使情况岌岌可危。

这个加勒比海国家2月底以来一直处于极度动荡的境地，掌控海地首都太子港（Port-au-Prince）大部分地区的帮派首领结伙率众攻击警局、监狱、机场及海港，目的是要推翻总理亨利（Ariel Henry）。

杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，联合国世界粮食计划署（WFP）在海地境内的粮食只够维持海地17万5000人1个月。虽然计划署正在加强对海地的粮食援助，然而存粮恐于4月底前告罄。

根据杜雅里克，海地主要港口及机场约于一个月前关闭，自然也对粮食与各项援助进入海地构成阻碍。更雪上加霜的是，联合国呼吁为支持海地的人道援助计画募款6亿7400万美元（约新台币218亿元），迄今仅募得7%。

致命的帮派暴力肆虐下，亨利于3月11日宣布一旦过渡总统委员会成立，他将请辞下台。然而，成立临时政府以取代亨利一事，至今尚未达成相关协议。

杜雅里克指出，帮派暴力也使太子港民众无法获得医疗照护服务。当地的和平大学附设医院（La Paix University Hospital）是唯一仍在营运的大型医疗机构，现在已是人满为患，救护车则难以进入武装帮派占领的区域。