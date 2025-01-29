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联合国证实 已接获华府告知美国退出巴黎协定

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（法新纽约联合国总部28日电） 联合国今天证实，已接获华府告知，美国退出因应气候变迁的「巴黎协定」。这是美国总统川普竞选期间的一项重要承诺。

川普重返白宫首日即宣布，美国将退出由联合国气候变迁机构管理的这项协定。致力使全球均温升幅低于关键门槛是「巴黎协定」（Paris Agreement）的主要目标，几乎世界各国都参与其中。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我可以向你们确认，美国今年1月27日已告知担任（协定）保管人的秘书长退出巴黎协定，根据巴黎协定第28条第2项规定，美国退出将于2026年1月27日正式生效。」

联合国气候变化纲要公约（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）秘书处的预算，当中的22%向来由美国捐助，这个机构2024至2025年所需的运作开销预估是9650万美元（约新台币31亿7300万元）。

批评者示警称，退出巴黎协定损及全球减少化石燃料使用的合作，并可能使得中国和印度等主要污染国更加有恃无恐，不再坚守它们曾应允的承诺。

与此同时，目前由「自由前进党」（La Libertad Avanza）籍总统米雷伊（Javier Milei）主政的阿根廷也表示，正「重新评估」对于巴黎协定的参与。

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