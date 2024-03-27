联合国调查：脸书仇恨洛兴雅言论 缅甸军方背后策划

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（法新社日内瓦27日电） 联合国调查发现，缅甸军方2017年对以穆斯林为主的洛兴雅（Rohingya）少数族裔进行大规模镇压前，在数十个看似不相干的脸书专页散布针对洛兴雅人的仇恨言论。

在数十万洛兴雅人因镇压行动被迫逃往孟加拉前，脸书（Facebook）一直被指控协助传播大量针对洛兴雅人的仇恨言论。

洛兴雅难民于2021年底控告脸书，声称脸书未能阻止针对他们的仇恨言论，并且索赔1500亿美元。

现在，联合国缅甸问题独立调查机制（Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM）表示，有明确证据显示缅甸军方秘密策划仇恨言论活动。

调查人员在一份新报告中提到，缅甸军方以「系统性和协调性」方式「散布灌输对洛兴雅少数族裔产生恐惧和仇恨的素材」。

报告中写道：「缅甸军方透过在社群媒体网站创建秘密的专页网络，实现触及数百万受众的目标。」

缅甸问题独立调查机制于2018年由联合国人权理事会（UNHRC）设立，目的是收集情节严重的国际犯罪证据，并为刑事起诉准备文件。

缅甸问题独立调查机制的最新分析，检视了2017年7月至12月间，43个脸书专页发布的内容。

报告发现，这些看似无关的专页大多与军方没有明显关联，其中还包括一些专门分享名人新闻和流行文化专页，「但都是与缅甸军方有明确联系的网络一环」。

报告在这些页面中发现1万485则带有仇恨言论的内容，脸书在2018年8月将其从平台上移除。

报告提到，「仇恨内容经常利用与洛兴雅人有关的普遍歧视和贬损言论，包括洛兴雅人透过暴力、恐怖主义或『伊斯兰化』对缅甸构成存在性威胁」。

一些仇恨言论还指控「他们透过无节制的生育影响缅甸的种族纯化」。