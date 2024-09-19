联合国通过决议 要以色列结束占领巴勒斯坦

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（法新社纽约联合国总部18日电） 联合国成员国今天投票通过，正式要求以色列在12个月内结束对巴勒斯坦领土的占领，并对不遵守规定的行为实施制裁。

以色列声称这项不具约束力的决议「扭曲」、「愤世嫉俗」，且会助长暴力。这项决议基于国际法院 （ICJ）的谘询意见，称1967年以来的占领「非法」。

投票结果为124票赞成、14票反对、43票弃权，巴勒斯坦代表团称这项决议的通过「历史性」。

就在数十位世界领导人将于联合国总部开会，并为今年联合国大会开幕致词的前几天，阿拉伯国家召开这次特别会议。

这项决议是巴勒斯坦代表团根据今年取得新权利所提出的第一项决议，要求以色列「立即结束其在巴勒斯坦被占领领土的非法存在」。

这项决议要求以色列在决议通过后的「12个月内」撤出。先前草案的期限为6个月。

巴勒斯坦驻联合国特使曼苏尔（Riyad Mansour）16日表示：「这个构想是，你希望利用联合国大会上的国际社会压力和国际法院历史性裁决的压力，迫使以色列改变其行为。」

以色列坚决拒绝这项决议。

以色列外交部发言人马莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群平台X写道：「这就是愤世嫉俗的国际政治的样子。」

他说，这是「一个与现实脱节的扭曲决定，鼓励恐怖主义并伤害和平机会」。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）「乐见决议通过」，并称这反映了「国际社会对巴勒斯坦人民抗争的支持」。