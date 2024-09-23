联合国通过未来契约 因应全球危机

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（法新社纽约联合国总部22日电） 联合国会员国今天通过因应人类所面临的种种战争、环境威胁、科技挑战的未来蓝图。但也有人批评联合国赞扬「具开创性」的此一倡议企图心不足。

捍卫这项「未来契约」（Pact for the Future）的联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）赞扬达成「具里程碑意义的协议，朝更有效、更包容、更相互连结的多边主义跃进一大步」。

数十国领袖齐聚一堂通过「未来契约」，为本月24日开始的年度联合国大会（UN General Assembly）拉开序幕，但一度遭到俄罗斯反对。 各国领袖承诺加强多边机制，以「跟上世界日新月异的步伐」，并在面临「持续危机」时「保护当代人和未来世代的需求和利益」。这份文件指出：「我们相信全人类有一条通往更光明未来的道路。」 这份契约概述56项「行动」，包括对多边主义、维护联合国宪章（UN Charter）和维持和平的承诺，也呼吁改革国际金融机构和联合国安全理事会（UN Security Council），同时加紧努力应对气候变迁、促进裁军和引导人工智慧（AI）发展。 由于俄罗斯外交部副部长韦尔希宁（Sergey Vershinin）提出强调「不干涉国家内政原则」的修正案，与会国一度延后通过「未来契约」。 俄罗斯的反对意见得到盟友白俄罗斯、北韩、伊朗、尼加拉瓜和叙利亚的支持，但这项修正案在一项不采取行动的动议中，以压倒性多数被驳回。