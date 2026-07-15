联合国：乌克兰6月平民死亡数创单月新高

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（法新社基辅14日电） 联合国（UN）今天表示，随着俄罗斯持续加强长程飞弹攻击，乌克兰今年光是6月就有293名平民死亡、1990人受伤。死伤总数创下2022年4月以来单月新高。

随着乌克兰防空飞弹短缺，俄军近几个月加强轰炸人口密度高的市区，尤其是乌克兰首都基辅。

联合国驻乌克兰的人权监察团表示：「2026年6月，乌克兰至少有293名平民死亡、1990人受伤。」

6月的死伤人数创2022年4月以来单月新高。当时正值俄罗斯全面入侵乌克兰的第2个月，如今俄乌战争已持续了4年半。

联合国说明：「平民伤亡人数之所以增加，主因是俄罗斯发动了长程攻击，受影响地区主要为远离前线的市中心。」

联合国统计指出，今年上半年乌克兰共有1396名平民死亡，较去年同期增加37%，是2024年同期的2倍以上。

报告提到，俄罗斯当局也通报境内平民伤亡持续攀升，今年上半年俄国共有250名平民死亡，年增幅达121%。

据联合国纪录，俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，乌克兰共有1万6431名平民丧命，其中包括803名儿童。

不过，联合国表示，实际死亡人数可能远高于此，因为在战争爆发初期，在目前已被俄军控制的地区如马立波（Mariupol）和利西昌斯克（Lysychansk）都曾发生激烈交战，根本无法核实死亡人数，外界认为当地有数千人丧生。

这几个月来，乌克兰前线局势似乎趋于稳定，但自美国及以色列对伊朗开战以来，乌克兰防空飞弹库存耗尽，也使境内城市愈来愈容易遭到俄军大规模空袭。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）正敦促美国及欧洲盟友协助填补防空缺口。

目前结束俄乌战争的谈判已陷入停滞。