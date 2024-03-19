联合国：加萨半数人口陷灾难性饥饿 恐5月爆饥荒

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（法新社罗马18日电） 在联合国支持下发布的粮食安全评估报告今天警告，半数加萨人正处于「灾难性」饥饿状态，预估饥荒可能于今年5月席卷加萨走廊北部，除非有外力紧急介入。 联合国世界粮食计划署（World Food Programme）执行主任马侃（Cindy McCain）说：「加萨人民正在饿死。这场人为饥饿和营养不良危机席卷加萨的速度非常可怕。」

「粮食安全阶段综合分类」（Integrated Food Security Phase Classification）团队今天估计加萨有110万人正面对灾难性情况。根据联合国统计，这个数字相当于加萨半数人口。

联合国粮农组织（FAO）副秘书长贝克多（Beth Bechdol）告诉法新社：「总人口中有50%处于灾难性、几乎是饥荒的程度，以前从未发生过。」

世界粮食计划署表示，这是在2004年开发的「粮食安全阶段综合分类」系统下记录到最多人面对灾难性饥饿的一次。

加萨北部情况尤其严峻，「粮食安全阶段综合分类」评估，当地饥荒「迫在眉睫…预估会在3月中旬到5月的任何时间点爆发」。联合国表示，加萨北部还有约30万人。

联合国人道事务与紧急援助负责人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）呼吁以色列允许援助物资不受阻碍地送入加萨，因为「已经没时间可以浪费了」。

他说：「国际社会应该要为了没能阻止这种状况而觉得羞愧。」

「粮食安全阶段综合分类」团队今天表示，虽然加萨尚未达到饥荒的技术条件，但「所有证据都指向死亡和营养不良的情况显着加速」。

报告还强调了惊人的儿童丧命人数。

负责巴勒斯坦事务的国际关怀协会（Care International）主任提比（Hiba Tibi）说：「饥饿是缓慢而痛苦的死亡。」她说，救援人员看到孩子们因为没吃东西而「几乎说不出话，也走不动」。

联合国表示，当20%的家户处于粮食极端短缺的状况，即宣告为饥荒，加萨目前就是如此。其他条件还包括1/3的儿童严重营养不良，以及每天每1万人中至少2人死于饥饿或营养不良。

世界粮食计划署表示，2岁以下儿童中，有1/3正处于严重营养不良或「瘦弱」的状况。

世界粮食计划署首席经济学者胡森（Arif Husain）认为，宣告加萨处于饥荒的最后条件，即死亡率，可能会在数周内达到。

贝克多说，加萨人正谋求其他替代食物来源，例如动物饲料，或「纯粹因为绝望而咽下不能吃的东西」。