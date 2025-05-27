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联合国：加萨可耕地剩不到5%

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（法新社巴黎26日电） 联合国粮农组织（ Food and Agriculture Organization）表示，战争导致加萨可用耕地不到5%，进一步加剧这块饱受战争摧残的巴勒斯坦领土陷入饥荒的风险。

以色列加强新一轮攻势，试图摧毁加萨走廊的哈玛斯（Hamas），近3个月的封锁导致加萨出现严重的粮食和药品短缺，而国际援助一直难以进入加萨，以色列的做法招致国际社会谴责。

根据粮农组织发布的最新卫星评估，截至4月底，加萨走廊超过80%的农地遭到破坏，77.8%已无法耕种，仅剩约4.6%的潜在可耕地。

根据评估，剩余可供耕种的土地仅剩688公顷。

加萨南部的拉法（Rafah）和一些北部地区的情况尤其危急，几乎所有农地都无法耕种。

粮农组织副秘书长贝克多（Beth Bechdol）表示：「由于农田、温室和水井被摧毁，当地粮食生产陷入停滞。」

粮农组织表示，战争开始前，农业约占加萨经济的10%，超过56万人至少部分依赖农业、畜牧业或渔业维生。

加萨卫生部昨天表示，3月18日停火破裂以来，至少有3785人丧生，死于这场战争的总人数达到5万3939人，其中大多数是平民。

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