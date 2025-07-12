联合国：加萨近800人取物资时遇害 多命丧粮援站附近

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（法新社加萨市11日电） 加萨走廊民防机构表示，以色列部队今天在当地至少导致30人身亡，其中10名死者当时正在等待援助物资。联合国指出，自5月底以来，加萨已有近800人在试图取得粮食时丧生。

根据联合国人权办公室（UN Human Rights Office）发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani），大多数死亡事件发生在美国与以色列支持的「加萨人道主义基金会」（Gaza Humanitarian Foundation, GHF）所营运粮援站附近。

夏姆达萨尼今天谈到，从GHF于5月底开始在加萨走廊（Gaza Strip）运作至7月7日为止，「我们目前已记录到798起死亡事件，其中615起是在GHF设施附近发生」。

民间组织GHF拥有美国与以色列官方支持，但混乱场面以及屡有报导称以色列军队向等待领取援助配给的民众开火，有损GHF的行动。

联合国各机构和主要援助组织拒绝与GHF合作，因为忧心GHF旨在迎合以色列军事目标，违反基本人道主义原则。

针对联合国数据，以色列军方回应，已努力尽可能减少「民众与（军队）之间可能发生的冲突」。