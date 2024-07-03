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联合国：加萨190万人流离失所 平民陷痛苦深渊

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（法新社纽约联合国总部2日电） 联合国加萨人道重建协调官卡格今天表示，加萨目前有190万人流离失所，相当于当地人口的80%，还说她对报导指甘尤尼斯地区发布新的撤离令「深感担忧」。

联合国估计，有多达25万人受到以色列下达的军事命令影响，这项命令要求平民离开加萨南部甘尤尼斯（Khan Yunis）和拉法（Rafah）部分地区；加萨地区总人口为240万人。

卡格（Sigrid Kaag）告诉联合国安全理事会（UN Security Council）：「加萨的巴勒斯坦平民陷入痛苦深渊，他们家园破碎，生活天翻地覆。」

她说：「超过100万人再度无家可归，迫切寻求安全的避难处，加萨各地目前有190万人流离失所。」

卡格补充说：「我对有报导说甘尤尼斯地区发布新的撤离令深感担忧。战争不仅造成最惨重的人道主义危机，还引发了人类苦难的漩涡。」

她说，没有足够的援助抵达饱受战争蹂躏的加萨走廊，为避免人道主义灾难，有必要开放新的过境点，特别是通往加萨南部的过境点。

卡格表示，加萨和埃及之间的拉法过境点应该重新开放，并恳求国际社会采取更多行动，为援助加萨提供资金。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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