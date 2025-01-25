联合国：叶门叛军再拘留7援助人员

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（法新社沙那24日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，叶门「青年运动」（Houthi）叛军又拘留了7名联合国工作人员，这是青年运动锁定援助工作者的最新举动。

古特瑞斯敦促「立即无条件」释放所有被拘押在叶门的援助人员。叶门正经历世界上最严重的人道危机之一。

古特瑞斯透过声明指出，「他们持续任意拘留的行为令人无法接受」，还说联合国正在努力确保被拘留的人员获释。

获伊朗撑腰的青年运动已拘留数十名联合国和其他人道组织人员，多数从去年中开始拘留。

古特瑞斯表示，「持续锁定联合国人员和其伙伴，为我们援助叶门数以百万计待援民众的能力带来负面影响」。

叶门经历10年战争，正深陷人道灾难；根据联合国统计，叶门境内有超过1800万人需要援助和保护。

针对青年运动的最新行动，联合国驻叶门常驻协调员办公室宣布，「所有进入及在青年运动控制区内的官方行动」已全数暂停。

此次拘留事件发生的时机点，正值美国总统川普下令将青年运动重新列入美国的外国恐怖组织名单。

根据美国总统22日签署的行政命令，将青年运动重新列入外国恐怖组织名单，将促使美国重新审视在叶门境内运作、接受美国资助的联合国机构和其他非政府组织。