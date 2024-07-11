联合国：数位化推动经济发展 却对环境造成负面影响

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（法新社日内瓦10日电） 联合国贸易和发展会议（UNCTAD）在今天发布的2024年数位经济报告中警告，数位经济发展将对环境造成影响，举例来说，大型资料中心会消耗大量的水和电力。

联合国贸易和发展会议在报告中指出，数位化在推动全球经济发展的同时，对环境产生的负面影响也变得「越来越严重」。因此这个机构呼吁制定永续策略，以应对日益增加的环境代价，尤其是开发中国家。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在报告中说：「数位化持续高速发展，改变人们的生活与生计。与此同时，未加规范的的数位化也可能会使一些人处于弱势而落后于他人，并使环境和气候挑战更加恶化。」

他示警说，对数位工具的依赖正在直接影响环境，从消耗原料、水和电力、造成空气污染，到产生废物：「人工智慧（AI）等新兴科技又使这些问题更加突出。」

联合国贸易和发展会议秘书长葛林斯潘（Rebeca Grynspan）则呼吁全球一些最大的科技公司带头提供标准化资料。

谷歌（Google）近期发布报告称，其温室气体排放量在截至2023年的5年间已增加48%，主要是因为支援AI所需的资料中心耗能增加。

微软（Microsoft）也在最新的永续报告中提到，其去年的温室气体排放量相较2020年成长29%。

美国投资银行高盛（Goldman Sachs）上个月指出，生成式AI的前景正促使科技巨头在未来几年内进行约1兆美元资本支出，包括投资资料中心、晶片和其他基础建设。

报告提到，资通讯技术产业在2020年排放了0.69至1.6十亿吨二氧化碳，这在全球温室气体排放中约占1.5%至3.2%，约与航空运输或船运相当。

报告称，生产1台2公斤重的电脑需要约800公斤原料。

联合国贸易和发展会议指出，对于石墨、锂和钴等关键矿物的需求可能会在2050年底前激增500%。

资料中心在2022年消耗了460兆瓦时（TWh）电力，消耗量预计在2026年底前将会翻倍。

全球最知名的加密货币比特币挖矿的耗电量在2015年至2023年已增加约33倍，估计达到121 TWh。葛林斯潘告诉媒体记者，这使得比特币挖矿的用电量超过比利时或芬兰全国的用电。

葛林斯潘总结道：「数位化是全球经济成长的一个受欢迎且必要的驱动力，但我们需要以包容和永续的方式进行。」