联合国：4名所属工作人员在黎南因爆炸受伤

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（法新社贝鲁特30日电） 联合国维和人员表示，黎巴嫩南部今天发生爆炸，有3名联合国军事观察员和1名翻译人员受伤。当地是以色列和黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）频频隔界交火之处。

法新社报导，联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）维和人员在所谓的「蓝线」（Blue Line）进行巡逻工作；蓝线是以色列2000年撤出黎巴嫩南部时，联合国划定的边界线。

联合国停战监督组织（UNTSO）支援这项维和任务。

UNIFIL发言人特内蒂（Andrea Tenenti）声明指出，UNTSO的3名「军事观察员和1名黎巴嫩语翻译助理在沿着蓝线徒步巡逻时，因附近发生爆炸而受伤」。

特内蒂又说，伤者已经「撤离并接受治疗」，UNIFIL正在「调查爆炸源」 。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）说，秘书长「谴责」今天的爆炸事件，并对蓝线沿线频繁交火的情况表示「严正关切」。

挪威国防部表示，其中挪威籍的联合国观察员「受轻伤」，已被送往医院。

特内蒂告诉法新社说，另外两名受伤的观察员分别来自澳洲和智利，受伤4人目前都处于「稳定」状态。（译者：纪锦玲）