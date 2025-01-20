中国副总理丁薛祥访问瑞士

中国国务院副总理丁薛祥与瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰会晤。 Keystone-SDA

今年正值瑞中建交75周年，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)与外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在伯尔尼共同欢迎中国国务院副总理丁薛祥的到访。

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据瑞士经济部透露，丁薛祥在周一(1月20日)与帕尔莫兰及卡西斯会面后，将出席在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)。

今年瑞士与中国正在庆祝建立双边关系75周年。1950年1月17日，时任瑞士联邦主席马克斯·佩蒂皮埃尔(Max Petitpierre)致电毛泽东主席，瑞中正式建交。

如今中国已是瑞士的第三大贸易伙伴。根据经济部的数据，瑞中双边贸易额达到330亿瑞郎(约合人民币2600亿元)，若包含贵金属贸易，贸易总额则高达590亿瑞郎(约合人民币4600亿元)。

据报此次访问中双方也讨论了人权问题。外交部表示，瑞士政府表达了对新疆、西藏和香港等自治地区情况的关切。

此外，瑞中双方还探讨了同联合国和世界贸易组织(WTO)之间的合作，以及当前的国际问题，尤其是乌克兰、中东和朝鲜半岛的局势等。

世界经济论坛 世界经济论坛外部链接(World Economic Forum，简称WEF)成立于1971年，是一个总部位于瑞士日内瓦的非营利性国际组织。其宗旨是通过公私合作，汇聚政界、商界、学术界和其他社会各界领袖，共同制定全球、区域和行业议程，致力于改善世界状况。 论坛最著名的活动是每年1月在瑞士达沃斯举行的年会，俗称“达沃斯论坛”。自2007年起，论坛每年在中国大连或天津举办“新领军者年会外部链接”，即“夏季达沃斯论坛”。论坛的成员主要是全球领先的企业，目前包括约900家企业会员。 论坛的创始人兼执行主席是克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)，时任日内瓦大学商业政策教授的他在1971年创立了该组织，并提出了“利益相关者”理论外部链接，强调企业应对所有利益相关方负责。 今年的达沃斯论坛于1月20-24日召开，本届论坛的口号是“智能时代的合作”(Collaboration for the Intelligent Age)。来自130多个国家的3000位各界领导者将就全球和区域关键挑战展开对话。