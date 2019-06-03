联邦政治 养老金是瑞士人的最大忧虑 我们对瑞士人的心态了解多少？ 在过去的25年里，养老金一直是瑞士人最担忧的事情之一。 123rf.com 瑞士最关心的5大问题是什么？25年来，针对这一问题，瑞士每年都对约1000名选民进行问卷调查。现在让我们开启一场与瑞士人的灵魂对话。 此内容发布于 2019年06月03日 - 09:00 1 分钟 SRF Data 其他9种语言 English en What people in Switzerland worry about 更多阅览 What people in Switzerland worry about Deutsch de Ein tiefer Blick in die Schweizer Seele 原版 更多阅览 Ein tiefer Blick in die Schweizer Seele Français fr Comment les préoccupations des Suisses ont évolué en 25 ans 更多阅览 Comment les préoccupations des Suisses ont évolué en 25 ans Italiano it La pensione è la più grande preoccupazione degli svizzeri 更多阅览 La pensione è la più grande preoccupazione degli svizzeri Español es El sistema de pensiones es la principal preocupación de los suizos 更多阅览 El sistema de pensiones es la principal preocupación de los suizos Português pt Para os suíços, a maior preocupação é a aposentadoria 更多阅览 Para os suíços, a maior preocupação é a aposentadoria 日本語 ja スイス人の心配事 「年金」がトップ 更多阅览 スイス人の心配事 「年金」がトップ العربية ar “لا وجود لعلاقة وثيقة بين مخاوف السويسريين الآنية وبين خياراتهم في صناديق الاقتراع” 更多阅览 “لا وجود لعلاقة وثيقة بين مخاوف السويسريين الآنية وبين خياراتهم في صناديق الاقتراع” Русский ru Пенсии остаются главной заботой швейцарцев 更多阅览 Пенсии остаются главной заботой швейцарцев 外部内容 符合JTI标准 相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。 阅读更多 下一个 以前 相关内容 瑞士人最大的烦恼是什么 此内容发布于 2018年12月10日 忧虑晴雨表由伯尔尼研究所gfs bern负责调查制作，今年参加调查的人对未来最大的担忧是养老金不足，因此他们中… 更多阅览 瑞士人最大的烦恼是什么 相关内容 瑞士80后、90后与前辈的区别…… 此内容发布于 2019年03月18日 在瑞士这片小小国土上五世同堂。每个时代出生的人都有一个代号，工业一代、传统一代、婴儿潮一代、X、Y、Z一代。每代人有每代人的特点，这里列举几代人之间最有趣的10个代沟。 更多阅览 瑞士80后、90后与前辈的区别…… 相关内容 那些让瑞士人烦心、关心和自傲的事儿 此内容发布于 2016年12月01日 瑞士信贷“忧虑晴雨表”专题调研分析显示，尽管身处恐袭频发的欧洲腹地，然而瑞士人对人身安全并不特别担心，在诸多让瑞士人倍感忧虑的议题中，排在第一位的竟是蜂拥而至的外国人，养老金、失业率、难民则紧随其后，而潜藏的恐袭威胁仅排在第九位。 更多阅览 那些让瑞士人烦心、关心和自傲的事儿 相关内容 瑞士人的最大烦恼 此内容发布于 2009年12月16日 这是2009年夏末，伯尔尼研究所gfs受瑞士信贷银行的委托在1000名瑞士有选举权的公民中进行调查得出的结果。… 更多阅览 瑞士人的最大烦恼
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