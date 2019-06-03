养老金是瑞士人的最大忧虑

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瑞士80后、90后与前辈的区别……

此内容发布于 在瑞士这片小小国土上五世同堂。每个时代出生的人都有一个代号，工业一代、传统一代、婴儿潮一代、X、Y、Z一代。每代人有每代人的特点，这里列举几代人之间最有趣的10个代沟。

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