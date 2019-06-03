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养老金是瑞士人的最大忧虑

在过去的25年里，养老金一直是瑞士人最担忧的事情之一。
我们对瑞士人的心态了解多少？ 在过去的25年里，养老金一直是瑞士人最担忧的事情之一。 123rf.com

瑞士最关心的5大问题是什么？25年来，针对这一问题，瑞士每年都对约1000名选民进行问卷调查。现在让我们开启一场与瑞士人的灵魂对话。

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