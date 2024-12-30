卡琳·凯勒-苏特大而不倒-她是如何做到的？

瑞士联邦委员卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)于2023年1月21日星期六在杜本多夫出席瑞士自由民主党(FDP)代表会议。 Keystone / Michael Buholzer

卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于2025年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。她的职业生涯充满了阻力、误解-以及出色的业绩。

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23年前的第一印象：彼时38岁的卡琳·凯勒-苏特，正担任圣加仑州(St. Gallen)的警察局长。

我们那会儿撰写的一篇报道，是关于当时的一个新现象：一些非洲裔毒贩出售包装成小球状的可卡因。这在2002年7月是一个政治雷区。

难民营变成了毒品分销中心。警方似乎不堪重负。有人指责存在种族主义。

凯勒-苏特加强了辖地重点区域的警力。这使她受到了广泛关注-同时也获得了强硬派的名声。对此她有何看法？我们通过电子邮件进行问询。

深夜通话

她立刻回复，约定与我们晚间通电话。“晚上10点之前都能联系到我”，她留下了自己的私人电话号码。这很不寻常：毕竟，瑞士各州政府都设有秘书处、新闻办公室和固定办公时间。

真正出乎意料的是深夜对谈的内容：卡琳·凯勒-苏特更多地谈论到了人-而非政治，她谈及警察、移民和瘾君子。她谈及人们向她讲述的故事。她谈及受害者和不公，谈及困境和压力。这像是强硬派的作风吗？

她特意让我们引用这句原话：“他们故意滥用我们的庇护权。我们的人道主义传统受到了挑战。”没错，这正是强硬派的口吻。

许多了解她的人都评价称，她是个爱提问、且毫不掩饰自己无助感的政治家。“强硬派”只是外界给予她的标签。而这一直让她感到困扰。

23年后，2024年12月中旬在联邦国会大厦，凯勒-苏特再度当选为下一年度的瑞士联邦主席。

她又有了新的头衔。而现如今，她也被视为一位权力女性。就在几天前，瑞士德语纸媒《每日导报》刊登了一篇关于她的长篇报道，文中将其称为为“瑞士最有权势的政治家”。

瑞士联邦主席是何官职？有何职责？ 瑞士并非总统制国家，常被称为“瑞士总统”的官职的正式名称为瑞士联邦主席，由瑞士联邦议会每年从联邦委员会的七位委员中选出，任期一年，不得连任。在传统上，该职位是由上一年的联邦副主席继任。联邦副主席同样也是一年一任。 瑞士联邦主席的职责主要包括主持联邦委员会会议和承担特殊的礼仪代表职责。尽管主席在对外事务中代表瑞士，但其权力并不高于其他委员，被视为“同侪之首”(Primus inter pares)。此外，联邦主席在新年和国庆日发表公开致辞，并接见驻瑞外国大使。

权力的污名

在瑞士，国家权力分配得极为精细，且仅授予有限的时间。在瑞士人心目中，权力似乎是一种污名。卡琳·凯勒-苏特试图利用当选瑞士联邦主席的这一天来摆脱这一新标签。她竭力淡化自己的影响力。“几乎所有事情都是相对的”，这是她在议会发表讲话时说出的第一句话，对她而言，这次当选也是“相对的”。

根据2024年选举晴雨表，瑞士民众认为在诸多联邦委员中，来自瑞士人民党的联邦委员阿尔伯特·罗斯蒂影响力最大，他也是联邦委员会中最受欢迎的成员。瑞士人认可凯勒-苏特的影响力也很大，但她在民众中受欢迎的程度与前者相比明显黯然失色。

离开家乡

在圣加仑州的威尔镇(Wil)，卡琳·凯勒-苏特的母亲罗丝利·苏特(Rösly Sutter)正为客人服务。她是“伊尔格”(Ilge)餐厅的老板娘。而卡琳的父亲则在厨房和酒窖忙碌着。在20世纪70年代末，卡琳就是在这家位于瑞士东部的小餐厅里度过了童年时光。

15岁时正值风华正茂的卡琳·凯勒-苏特 Privat

她的母亲能流利地用法语与来自瑞士法语区的客人交流，这些客人大多是来威尔镇的赫尔利曼拖拉机厂(Hürlimann)提车的。瑞士东部至今仍被视为瑞士的工业心脏，最早以纺织业发家。

作为家中最小的孩子，卡琳不得不在三个哥哥面前证明自己。她也在酒馆里学会了如何参与政治，要知道，一位好的餐厅老板能与所有人相处融洽。他们可以从容地与客人痛快畅聊、讨论问题，而从不陷入争执。

餐厅作为人生学校

卡琳的母亲罗丝莉·萨特在法语区瑞士生活期间学会了法语。而卡琳·凯勒-苏特在中学时期也曾去位于瑞士法语区的纳沙泰尔州交换过一年。高中毕业后，她获得了口译资格。她也曾在英国伦敦待过一年，在加拿大的蒙特利尔待过一个学期，并且在那里学习政治学。

热衷于自由主义

回国后，她一改瑞士乡村天主教的气质，于1987年23岁时加入了秉持经济自由主义理念的瑞士自由民主党。作为一名年轻且思想自由的女性，她与家乡的保守环境形成了鲜明对比，很快就成为当地引人注目的人物。

“清晰明了，切中要害”

彼时在《圣加仑日报》担任主编的戈特利布·F·霍普利(Gottlieb F. Höpl)在后来撰写的一篇客座文章中回忆道：“一位年轻女性给我留下了深刻印象。她的论述清晰明了，总是切中要害。”他形容卡琳·凯勒-萨特“目标明确、客观公正，而且表达方式直截了当”。

卡琳·凯勒-萨特先是成为市议员，然后是州贸易协会的董事会成员，接着担任州议员、党主席，最后成为负责州级安全事务的州政府成员。

霍普利在文章中写道：“她的论述从不迎合男性或女性，有时显得有些薄弱，但这似乎并未影响到她的选民(对她的看法)。”

她担任警察局长的工作很快引起了各界关注。她致力于简化针对流氓暴徒的诉讼程序，并收紧难民庇护制度。这些都是在瑞士全国范围内颇受关注的议题。

2004年4月2日周五，在瑞士圣加仑州的布克斯(Buchs)召开的“联邦委员会百日”媒体开放日之际，时任瑞士联邦司法警察部部长、联邦议员克里斯托夫·布洛赫(Christoph Blocher，左)正和时任圣加仑州政府议员的卡琳·凯勒-苏特(右)一道，认真聆听时任瓦莱州移民局局长弗朗索瓦丝·贾纳达(Francoise Gianadda)发表声明。 Keystone

所有政治的归宿都是金钱

她于2011年正式加入联邦议会，且很快就熟悉了联邦经济和社会政策。国家收入，国家支出-在国家收入和分配的资金往来间，她学会了联邦政府的运作机制。

她毫不惧怕与政治对手接触-相反，她尤擅与他们做交易。她会在联邦委员会中做出让步，并从对方那里得到相应的回报。

她在人际交往中给人一种轻松、谦逊的印象。她被描述为“意识形态上秉持坚定，但战略上采取灵活”。她借此建立并维护着自己的人脉网络。

政治权术大师：2023年联邦委员凯勒-苏特。 Keystone / Alessandro Della Valle

联邦国会大厦的穹顶下，她对自己的政治权术进行了最后的打磨。2018 年当选联邦委员后，她被分配到联邦司法警察部，虽然她本人对此不甚满意，但也别无他选。

2023年，她抓住机会改任联邦财政部部长。长达30年的政治生涯让她明白，所有政治最终都会与金钱相关。民调机构伯尔尼GFS研究所的联席主任卢卡斯·戈尔德(Lukas Golder)评价称：“借助财政，她可以参与塑造整个联邦委员会，她很有针对性地利用了这一点。”

来自左翼的批评

她发起了一场反对“负责任的商业倡议”(Konzernverantwortungsinitiative)的公民动议，并最终在全民公投中以微弱优势取胜。反对者指责她作为联邦委员太过投入。“资本女王”成为了左翼媒体《周报》(Wochenzeitung)的头条新闻。

在瑞士信贷集团(Credit Suisse)倒闭、将全球金融体系拖入深渊的短短几个小时之前，卡琳·凯勒-苏特牵头主导了对该银行的紧急出售。反对者指责她过度地让整个国家陷入债务。“那是一个错误”，《周报》在头条新闻中批评她为此提供国家担保。

瑞士央行前行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)回忆与她的密切合作时评价称道：“她雄心勃勃，深入了解复杂问题的每个细节，以便掌握全貌。”他在接受我们采访时坦言：“这就是她做出严肃决定的方式。”

《金融时报》将她列为2023年25位最具影响力的女性之一，称她兼具“知识、勇气和决心”。

取消补贴

2024年，卡琳·凯勒-苏特提出了一项紧缩计划，旨在削减全瑞士50亿瑞郎(约合人民币405亿元)的开支。反对者指责她推行隐蔽的保守政策。《周报》写道：“财政部长凯勒-苏特认为，通过省钱可以找到最佳的突破口，摧毁近年来的社会发展成果。”

她本人在采访中强调，她始终关心国家的行动能力。例如，她在接受瑞士德语媒体《新苏黎世报》(NZZ)采访时表示：“有人错误地认为，自由主义旨在削弱国家。”

紧缩计划雄心勃勃。看上去，她担任了瑞士最艰巨的职务，现在还已一己之力主动承担最棘手的任务：削减补贴。关于此事的辩论将成为她在2025年瑞士联邦主席任期内的一大看点。届时难免会有喧嚣，但她素来就喜欢朋克摇滚；会让人筋疲力尽，不过她的平日爱好是拳击。

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(编辑：Samuel Jaberg，编译自德语：中文部/yz)