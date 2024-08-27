反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令

苏黎世火车站的这只鸽子很安全。除非它登上开往巴塞尔的列车。 Keystone

瑞士巴塞尔城市州2020年7月开始实施喂鸽禁令，但警方至今只开出八张罚单。该州政府在上周五(8月23日)发表的声明中承认，要实施这项禁令可谓困难重重。

2 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en Coo d’état: Basel struggles to enforce pigeon-feeding ban 原版 更多阅览 Coo d’état: Basel struggles to enforce pigeon-feeding ban

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

他们指出，仍然经常有人在有意无意地喂鸽子。今年4月该州居民提交了一份3000多人签名的鸽子动议，根据这份动议的法律可受理性报告，人们喂鸽子导致鸽子的食物大量过剩。

这份动议呼吁将巴塞尔市的鸽子数量减半，控制在3000-4000只左右。实现这一目标的办法之一是在每个社区至少设置一个鸽房，为鸽子提供食物。而该州从2016年起已分阶段关闭了现有的八个鸽房。

这个动议还要求为生病和受伤的鸽子提供兽医护理和正式的护理场所，必要时需提供永久性护理场所。同时还应通过以假蛋代替鸽蛋的方式来控制鸽子数量。

2016年时，据估计巴塞尔城市地区的鸽子总数为5000-8000只。那份报告称，由于巴塞尔州并未对鸽子进行监控，因此也不清楚巴塞尔市内现在到底生活着多少只鸽子。

该州政府写道，这份倡议“并未要求任何不可能之事，且是可行的”。因此政府建议州议会认可这个名为“巴塞尔城市州城市鸽群新概念”的动议的法律可受理性。