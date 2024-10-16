取缔动物实验：瑞士选民即将再次投票

一项公民动议提出瑞士未来不应再有动物实验，发起该动议的协会周一(10月14日)宣布，他们已经跨越了需收集10万个有效签名的门槛。
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这个协会名为“瑞士禁止动物实验动议利益团体”，他们在一份新闻稿中透露，到上周末，他们已经收集了10万多个支持动议的签名。协议委员会表示，他们必须在11月中旬将这些签名正式呈交给联邦秘书处。
动议委员会还补充说，鉴于以前的签名收集活动发现过造假行为，因此他们到11月中旬前仍会继续收集多余签名，以防联邦秘书处更加严格地检查签名。
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此次公民动议呼吁修订《联邦宪法》，以禁止动物实验及用于此类实验的动物繁殖和交易。自1985年以来，瑞士选民已经否决了四项旨在禁止动物实验的公民动议，否决率略有差别，最近一次是在2022年，否决率超过80%。
2022年，用于实验的动物数量增加至近58.6万只，增幅为2%；用于造成巨大痛苦的实验的动物数量也增加了5%，主要是用于癌症和神经认知疾病的研究。
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