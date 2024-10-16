取缔动物实验：瑞士选民即将再次投票

动物实验：呼吁取缔动物实验的公民动议取得了成功。 Keystone-SDA

一项公民动议提出瑞士未来不应再有动物实验，发起该动议的协会周一(10月14日)宣布，他们已经跨越了需收集10万个有效签名的门槛。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss to vote again on banning animal testing 更多阅览 Swiss to vote again on banning animal testing

Français fr Expérimentation animale: l’initiative demandant sa fin a abouti 原版 更多阅览 Expérimentation animale: l’initiative demandant sa fin a abouti

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

这个协会名为“瑞士禁止动物实验动议利益团体”，他们在一份新闻稿中透露，到上周末，他们已经收集了10万多个支持动议的签名。协议委员会表示，他们必须在11月中旬将这些签名正式呈交给联邦秘书处。

动议委员会还补充说，鉴于以前的签名收集活动发现过造假行为，因此他们到11月中旬前仍会继续收集多余签名，以防联邦秘书处更加严格地检查签名。

相关内容

相关内容 瑞士人就媒体资助、烟草广告、印花税和动物实验进行全民投票 此内容发布于 2022年2月13日瑞士选民在全民投票中就媒体补贴、烟草广告、印花税和动物实验进行表决，最后只有禁止烟草广告一项动议获得通过，其他三项提案均遭否决。 更多阅览 瑞士人就媒体资助、烟草广告、印花税和动物实验进行全民投票

此次公民动议呼吁修订《联邦宪法》，以禁止动物实验及用于此类实验的动物繁殖和交易。自1985年以来，瑞士选民已经否决了四项旨在禁止动物实验的公民动议，否决率略有差别，最近一次是在2022年，否决率超过80%。

2022年，用于实验的动物数量增加至近58.6万只，增幅为2%；用于造成巨大痛苦的实验的动物数量也增加了5%，主要是用于癌症和神经认知疾病的研究。

阅读最多

海外瑞士人 相关内容 三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构 更多阅览 三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构 相关内容 瑞士咖啡馆：传播知识与倡导进步的先行者 更多阅览 瑞士咖啡馆：传播知识与倡导进步的先行者 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： 本杰明·冯·威尔 如今，瑞士和美国可以相互学习什么？ 社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。 参与讨论 73 赞 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 埃米莉·里达 亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？ 海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。 参与讨论 6 赞 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 托马斯·斯蒂芬斯 “没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？ 有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？ 参与讨论 91 赞 查看讨论 阅读最长