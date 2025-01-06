從「罩袍禁令」到退休金上調：瑞士2025新年新法規

公共場所臉部遮蓋禁令將於2025年1月1日在瑞士生效。 KEYSTONE

2025年新年伊始，住在瑞士或關注瑞士的你除了迎新春，還需關注或讓您受益、或讓您“踩雷”的諸多新法規：備受爭議的“罩袍禁令”，以及旨在打擊童婚、促進再生能源和遏制大型銀行破產倒閉的相關新法，都將於2025年1月1日生效。

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瑞士「罩袍禁令」生效

禁止在公共場所遮蓋臉部的瑞士禁令，即廣為人知的“罩袍禁令”，將於1月1日生效。違反者可被處以最高1000瑞郎(約合8140元人民幣)的罰款。瑞士與包括與其毗鄰的法國和奧地利在內的其他共計五個歐洲國家，均禁止在公共場所穿戴此類服飾。

穆斯林女性面紗介紹 swissinfo.ch

2021年3月，瑞士選民在全民公投中以51.2%贊同票的微弱優勢通過了“禁止遮面”(anti-burqa，Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage)動議，該動議旨在禁止在公共場所遮擋面部-包括禁止部分穆斯林女性穿戴的罩袍(Burqa，也音譯作“布卡”、“波卡”或“布爾卡”，是蒙面、蒙身式的從頭到腳一件套，通常只在眼睛部位留有網格樣的窗口)、尼卡布(Niqab，幾乎蓋住全部臉部，只留下眼睛。尼卡布往往和配套頭巾同時穿戴，也常常與黑色長袍一起穿)和其他非宗教形式面部遮擋物-寫進瑞士憲法。該法的例外情況，包括出於安全、天氣或健康原因而遮蓋面部-譬如佩戴口罩。此外，在藝術及娛樂場所和出於廣告目的而遮擋臉部，也是被允許的。

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遺產繼承規劃更便利

自1月1日起，讓瑞士的國際繼承法與歐洲繼承條例更趨於一致的新規定開始生效。這對海外瑞士人來說可謂意義深遠：因為有61%的海外瑞士人都曾在歐盟或歐洲自由貿易聯盟(EFTA)成員國居住。

在遺產繼承方面，瑞士與歐洲其他國家之間的管轄衝突屢見不鮮。這項新法則拉近了瑞士與歐盟的距離，將為海外瑞士人及其親屬增強法律確定性，並為他們的遺產繼承規劃提供了更大的便利。這些法律變更得到了海外瑞士人組織(OSA)的熱烈響應。

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國家退休金和其他福利得以“充值”

許多瑞士人-無論身居瑞士國內或海外，都會樂於獲悉瑞士國家退休金將從1月1日起增加2.9%，以此與日趨上漲的物價和薪資上調趨勢保持同步。

因此，單身人士按月領取的全額退休金最低額度將從現有的每月1225瑞郎(約合人民幣9960元)增加到1260瑞郎(約合人民幣1.03萬元)，全額養老遺屬保險金的上限將從現有的2450瑞郎(約合人民幣2萬元)提高到2520瑞郎(約合人民幣2.05萬元)。這些金額，是在達到繳費年限的前提下能夠按月領取基本退休金金額。同時，養老保險繳費、補助津貼(Ergänzungsleistungen)、過渡性津貼(Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose)和強制性職業退休金也均有不同程度的調整。

通常情況下，瑞士政府會以每兩年一次的頻率，根據當下生活成本的變化，考察是否需要對退休金金額進行調整。退休金上一次歷經調整是在2023年，彼時退休金和殘障保險金在原有基礎上增加了2.5%，將領取全額養老遺屬保險金的下限定為1225瑞郎(約合人民幣9970元)。

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加強銀行償付能力和流動性

繼2007-2009年金融危機之後，瑞士制定了新的銀行規則。改革的最後步驟是採取一攬子措施，要求銀行在經濟狀況良好時儲備資本，以便經濟不景氣和金融壓力時期可隨時提取和動用。其中部分措施將於2025年1月1日開始在瑞士付諸實行。

為什麼銀行法亟需修訂？在全球金融危機爆發之前，許多銀行的儲備資本過於單薄，遠不足以通過壓力測試。2008年，瑞士最大的銀行-瑞銀集團(UBS)曾因推行高風險美國市場拓展策略而身陷坍塌，最終不得不由瑞士政府和瑞士央行注資救助：瑞士政府注資60億瑞郎以恢復該行的資金儲備，央行則注資540億美元讓瑞銀集團把非流動性證券轉移至特殊穩定基金-即壞帳銀行，以等待更好時機將其重新售出。瑞銀也因此擺脫了瀕臨倒閉的厄運。

然而短短五年後，瑞士第二大銀行-瑞士信貸銀行(Credit Suisse)的傾覆塌陷則再次強凸顯了加強銀行償付能力和流動性的重要性。瑞士信貸於2023年3月飽受醜聞纏身和損失慘重中抱憾倒閉。瑞士政府提供了注資援助，並從中斡旋促成了其競爭對手瑞銀集團對瑞信的緊急收購，這才避免了一場可能會摧毀全球金融體系的失控破產。

動用納稅人的錢來救助瑞士和其他地方的銀行擺脫困境，這一做法促成了人們借助新法對該行業加以更嚴格的監管。

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推廣再生能源

瑞士政府希望在境內迅速擴大水力發電、太陽能、風能和生質能等再生能源的生產。為了實現這一目標，瑞士政府制定了一項新的法律，並在2024年6月全民公投中獲得了68.7%瑞士選民的支持。第一批措施將於2025年1月1日正式生效並付諸實行。

在未來10到15年內，瑞士計劃利用再生能源-尤其是太陽能和水力發電-生產比2022年多約六倍的能源。新法將加快由聯邦政府、各州、環保協會和電力供應公司已共同商定的共16個大型水力發電計畫的實施工作。現有的13座發電廠將會擴建，阿爾卑斯山脈地區也將新建三座水壩，其中一座計畫建於瓦萊州的採爾馬特地區，即位於馬特洪峰的山麓之處。

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打擊童婚的措施

從1月1日起，瑞士法律將運用更有效的手段來打擊童婚。如果配偶中至少有一方在締結婚姻關係時為瑞士居民，那麼涉及未成年人的海外婚姻將不再被瑞士官方承認。目前，如果相關行政管理部門或未年滿25歲的當事人一方提出要求，那麼這段童婚就可以被宣布無效。而在此之前，童婚只有在當事人年滿18歲之前才可以應要求取消。此次法律的變更，旨在防止所謂的「假期婚姻」(即居住在瑞士的未成年人在假期期間赴國外與他人完婚)。

此外，除非配偶雙方都已年滿16歲，否則瑞士將不會承認他們的婚姻。據律師兼人權活動家阿努·西瓦加內桑(Anu Sivaganesan)稱，在過去的八年間，瑞士被迫結婚的未成年人數量有所增加。

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對跨境工作者課稅

自1月1日起，瑞士針對跨國工作者徵稅的新法將正式生效。該法旨在遏制瑞士政府稅收收入的流失。

瑞士已透過磋商談判，與義大利和法國這兩個擁有最多跨境通勤者的鄰國達成了協議。遠距辦公的跨國工作者將一如既往地向瑞士繳納一定額度的稅款，但瑞方徵稅額度有一定限制(在義大利的工作時間不得超過全年工作時間的25%，在法國的工作時間不得超過全年工作時間的40%)。

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更改醫療保險

截至目前，瑞士居民想要更改醫療保險，就必須等到11月方可進行變更。但從2025年1月日起，居民只要仍在同一家保險公司名下投保，便可隨時自由更換保險模式。

2025年開始，台灣健保新制 健保投保級距調整 隨著2025年基本工資調漲，健保也調整，最低投保級距調高至2萬8590元、最高投保級距從21.95萬元提升至31.3萬元，並增列2組、共10個級距。每人每月健保費將平均增加831元，預計影響超過10萬人，增加33億元收入。 健保住院自付額調整 自2025年起，健保住院的自付額上限將從現行的4萬9000元提高至5萬1000元，全年累計上限也將從8萬4000元提高至8萬6000元。 資料來源：台灣媒體

這項法條變更，是特別針對那些希望透過選擇保費更低廉的保險模式來減輕自身保費負擔的人而製定的。 2025年，瑞士醫療保險費用整體平均上漲6%。根據瑞士聯邦公共衛生局公佈的數據，瑞士居民人均每月保費將達378.7瑞郎(約合人民幣3,084.85元)。

不斷飆升的醫療保險費持續對居民收入產生負面影響。根據瑞士聯邦統計局的會計，醫療保費的上漲，使得瑞士居民人均可支配收入的成長被抑制了0.5個百分點。

（編輯：Balz Rigendinger，編譯自英文：張櫻/dh，繁體校對：盧品妤)

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