瑞士人对欧盟的态度有分歧

2024年3月，瑞士总统维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)和欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在布鲁塞尔。 Keystone / Alessandro Della Valle

瑞士人对加入欧盟并不感兴趣，但他们非常看重与欧盟签署的双边协议。

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瑞士广播电视集团SRG针对欧盟问题所做的一项民意调查显示， 在瑞士，欧洲问题目前正处于关键时刻，而这个问题仍然是争议最大的。

近两万名瑞士人参加了这项调查，他们做出的回答显示出很大的分歧。大多数瑞士人认可欧盟对瑞士经济的重要性，这是一种覆盖整个政治领域，纯理性的、出自经济利益考量的观点。

然而瑞士人的纯感性、出自个人的观点则显示出保持距离和漠不关心的态度。

外部内容

因此调查得出的结论是：新一轮辩论的焦点将转化为：这个问题与我相关，还是与瑞士经济相关？

调查机构gfs.bern的玛蒂娜·穆松(Martina Mousson)说：”针对欧盟问题，瑞士的两极分化十分严重，而瑞士人担心的焦点是瑞士的主权受到影响。这表明在这一问题上瑞士存在严重的意见分歧。

如该图所示：

外部内容

瑞士广播电视集团进行的这项调查旨在了解选民的态度。瑞士与欧盟之间关于更新双边协议的谈判目前已接近尾声，新一轮的欧盟辩论似乎不可避免，因此这时了解国民的心声非常重要。

尽管瑞士公众对这一问题很感兴趣，但最近公众中的相关讨论却较少。国民的浓厚兴趣从参加调查的人数上就可见一斑：近两万人参与了调查。

然而，讨论较少可能是暴风雨前的平静，最迟谈判结果出现以后，讨论定将再度热烈起来。

批判性地看待欧盟

那么，瑞士人对欧盟的看法如何？”瑞士人对欧盟的看法褒贬不一，负面情绪略占上风。瑞士意大利语区的人最抵触欧盟，因为在提契诺州，由于人员自由流动协议，物价和工资受到了严重的影响。

尽管欧盟在瑞士普遍不受欢迎，但它对瑞士经济的重要性却得到了广泛而明确的认可。穆松认为：”这是公众观点中的矛盾性。“

看好欧盟的人认为它是一个促进和平与繁荣的共同体，这种好感源于“欧洲理念”-也就是将欧洲打造成一个具有共同目标和利益的价值观共同体的理念。

大多数人认为欧盟是一个官僚主义怪物

这种赞同欧盟的观点，来自那些把自己视为欧洲人、并重视与邻国关系的人。但是“对欧盟有好感的人在瑞士是少数群体，”玛蒂娜·穆松说。

大多数瑞士人认为欧盟是一个官僚主义怪物，会令瑞士丧失发言权。这样的观点很多，诸如：”欧盟是一个官僚怪物；无法妥善应对世界的重大挑战； 不民主”，等。

瑞士人对欧盟的负面评价“是复杂的、多面的，主要是出于对自主和自由的捍卫，”穆松说。

赞成达成双边协议

瑞士民众对双边协议的看法也同样充满矛盾。瑞士通过双边协议来调节与欧盟的关系。大多数瑞士人认为，如果没有双边协议，瑞士的处境会更糟，而且双边协议有利于瑞士经济发展。

然而，大多数人也表示，与欧盟之间的人员自由流动协议导致了大量移民的涌入，给瑞士的社会福利系统带来了额外负担。这方面的言论有：“国内工资受到影响”；“双边协议推高了房租和房价”，等。

但总体而言，对双边协议的评价是积极的。

如该图所示：

外部内容

gfs.bern研究所的卢卡斯·戈尔德(Lukas Golder)认为，未来的讨论将呈两极化发展：一方面，有一种头脑清醒的观点认为，新的双边协议对国家有利，有助于经济发展；另一方面，则是拒绝和疏远的态度。“情绪化的观点在今天似乎更重要，而这些情绪并不一定有利于进一步发展双边关系，”戈尔德说。

“缺乏有说服力的目标“

穆松则认为，如果有一天这个问题呈现在民众面前，很可能会导致站位思想-这意味着“许多人不愿表态”。为了避免这种情况的出现，必须有一个对瑞士的未来共同的憧憬。但目前还缺少一个这样的憧憬。穆松说：”在这个问题上，没有一个有说服力的共同目标。”

(编辑：Giannis Mavris，编译自德文：杨煦冬/dh)